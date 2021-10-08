Астролог раскрыла 10 простых вещей, которые нужно сделать до 5 ноября, чтобы получить от жизни всё

1. Откройтесь миру Не стоит зацикливаться на себе, смело идите навстречу всему новому. Выйдите из зоны комфорта, и вселенная отплатит вам сполна. 2. Смотрите на ситуацию шире и будьте свободнее Звёзды советуют дать бой консерватизму и стать свободнее во взглядах. Такой подход сулит появление новых возможностей, знакомств, а также подсказок в решении проблем.

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3. Предоставьте свободу своему партнёру Попытки ограничить любимого человека могут выйти боком. Вместо этого лучше организовать увлекательный совместный досуг. По словам астролога, отличным решением станет путешествие вдвоём, которое вас сблизит, пишет 5-tv.ru. 4. Делайте то, чего никогда не делали Стрелец — знак новаторов, поэтому самое время для открытий. Попытайтесь найти в себе те грани, которые не видел никто... даже вы сами. И смело принимайтесь за то, что давно хотели осуществить.

5. Будьте аккуратны с тратами В это время появится большой соблазн распрощаться с финансами, однако звёзды предупреждают: деньги стоит тратить, только хорошенько взвесив все за и против. 6. Займитесь образованием Сейчас подходящий момент для того, чтобы покорять вершины в сфере образования. Нужно оценить, какие новые навыки вы можете получить, чтобы улучшить своё материальное положение.

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7. Знакомьтесь в поездках с новыми людьми Для тех, кто находится в поисках второй половинки, самое подходящее время отправиться в путешествие. Велика вероятность именно при таких обстоятельствах встретить свою судьбу. 8. Принимайте помощь от других людей Не стоит справляться со всеми трудностями в одиночку. Если признать, что помощь необходима, в жизни появится нужный человек, говорят звёзды.

Гиф © Giphy