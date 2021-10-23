15 пухлых питомцев похудели и показали хозяевам, какая красота скрывалась за лишним весом

"С 2018 по 2019 год Кай сбросил 45 кг! Самый лучший из всех мальчиков!"

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"Фиби сидит на диете, и всё идёт просто отлично!"

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"С 95 граммов до 80! Александр достиг своей цели похудения!"

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"Самый милый экс-толстячок!"

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"Бруно распузатили!"

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"Когда я забрал своего кота, он весил 11 кг. Сейчас — в два раза меньше и больше нет диабета!"

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"Мотивация! Преображение кота по кличке Худышка. В общей сложности он сбросил порядка 10 килограммов!"

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"Бадди очень эпично похудел! Он весил около 20 кг, а теперь всего 13!"

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"Белль живёт у меня всего два месяца, и эти два месяца она сидела на диете. Просто немного любви, и она будет ещё красивее и здоровее"

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"Худеем уже почти три года подряд"

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"Мой самый красивый мальчик семь месяцев назад и сейчас"

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"Кормление только по расписанию и правильные порции — и вот моя девочка снова здоровенькая"

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"Нам пришлось лечиться, но зато какой результат!"

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"Из толстой Люси в классную. Когда её нашли, она весила 12 килограммов, но сейчас её вес вернулся в норму"

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"С 25 килограммов до 16. Трикси обеспузили!"

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