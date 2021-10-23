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15 пухлых питомцев похудели и показали хозяевам, какая красота скрывалась за лишним весом

Самые заботливые владельцы посадили пушистиков на диету, которая улучшила не только их самочувствие, но и внешний вид.

23 октября, 09:00

Фото © Reddit / dechonkers

"С 2018 по 2019 год Кай сбросил 45 кг! Самый лучший из всех мальчиков!"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Фиби сидит на диете, и всё идёт просто отлично!"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"С 95 граммов до 80! Александр достиг своей цели похудения!"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Самый милый экс-толстячок!"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Бруно распузатили!"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Когда я забрал своего кота, он весил 11 кг. Сейчас — в два раза меньше и больше нет диабета!"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Мотивация! Преображение кота по кличке Худышка. В общей сложности он сбросил порядка 10 килограммов!"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Бадди очень эпично похудел! Он весил около 20 кг, а теперь всего 13!"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Белль живёт у меня всего два месяца, и эти два месяца она сидела на диете. Просто немного любви, и она будет ещё красивее и здоровее"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Худеем уже почти три года подряд"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Мой самый красивый мальчик семь месяцев назад и сейчас"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Кормление только по расписанию и правильные порции — и вот моя девочка снова здоровенькая"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Нам пришлось лечиться, но зато какой результат!"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"Из толстой Люси в классную. Когда её нашли, она весила 12 килограммов, но сейчас её вес вернулся в норму"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

"С 25 килограммов до 16. Трикси обеспузили!"

Фото © Reddit / dechonkers

Фото © Reddit / dechonkers

Как оказалось, очень много хозяев обеспокоены формой своих питомцев. В "Сабреддите" dechonkers самые активные кошатники, собачники и не только делятся историями успеха своих подопечных.

Хозяева разоблачили своих котов, которые настолько громко мяукают, что их можно услышать через фото

Хозяева разоблачили своих котов, которые настолько громко мяукают, что их можно услышать через фото

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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