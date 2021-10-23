15 пухлых питомцев похудели и показали хозяевам, какая красота скрывалась за лишним весом
Самые заботливые владельцы посадили пушистиков на диету, которая улучшила не только их самочувствие, но и внешний вид.
"С 2018 по 2019 год Кай сбросил 45 кг! Самый лучший из всех мальчиков!"
"Фиби сидит на диете, и всё идёт просто отлично!"
"С 95 граммов до 80! Александр достиг своей цели похудения!"
"Самый милый экс-толстячок!"
"Бруно распузатили!"
"Когда я забрал своего кота, он весил 11 кг. Сейчас — в два раза меньше и больше нет диабета!"
"Мотивация! Преображение кота по кличке Худышка. В общей сложности он сбросил порядка 10 килограммов!"
"Бадди очень эпично похудел! Он весил около 20 кг, а теперь всего 13!"
"Белль живёт у меня всего два месяца, и эти два месяца она сидела на диете. Просто немного любви, и она будет ещё красивее и здоровее"
"Худеем уже почти три года подряд"
"Мой самый красивый мальчик семь месяцев назад и сейчас"
"Кормление только по расписанию и правильные порции — и вот моя девочка снова здоровенькая"
"Нам пришлось лечиться, но зато какой результат!"
"Из толстой Люси в классную. Когда её нашли, она весила 12 килограммов, но сейчас её вес вернулся в норму"
"С 25 килограммов до 16. Трикси обеспузили!"
Как оказалось, очень много хозяев обеспокоены формой своих питомцев. В "Сабреддите" dechonkers самые активные кошатники, собачники и не только делятся историями успеха своих подопечных.
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