На аукционе нашли 35 девушек из Новосибирска, которые выставили свою девственность на торги
Цены на необычный "товар" варьируются от 120 тысяч рублей до 1 млн долларов (порядка 71 млн рублей), как указано на сайте.
Фото © first-night.com
Анкеты 35 жительниц Новосибирска, которые решили продать свою девственность, обнаружили на специальном сервисе First Night, пишет sib.fm. Возраст предприимчивых сибирячек колеблется от 18 до 27 лет. Свою невинность девушки также оценивают по-разному: кто-то просит скромные 120 тысяч рублей, другие не мелочатся — есть ценник и 350 тысяч долларов (около 25 млн рублей), и целый миллион долларов (порядка 71 млн рублей).
Привет, меня зовут *****. Учусь в медколледже, хожу на плавание. Я тут, чтобы помочь родным и себе в будущем
Скриншот © first-night.com
Я хочу продать свою невинность. Не курю, пью редко. У меня не было отношений. Жду интересных предложений
Первые объявления появились на сервисе больше года назад. Кто-то из девушек решается на продажу, чтобы обеспечить себя и помочь семье. Кто-то пытается заодно найти себе богатого партнёра, за счёт которого можно будет жить в дальнейшем.
Скриншот © first-night.com
Решила на это пойти, так как нужны деньги, и к тому же я ничего не теряю. Может, что-то и выйдет. Живу в Иркутской области. Говорю только по-русски, к сожалению
Примечательно, что среди продающих на данном сайте невинность девушек большинство — студентки. Участвуют в торгах представительницы из разных стран, но больше всего анкет из России — 1000.
WOW-girls
"Самая красивая девочка в мире" доказала, что стала совсем взрослой, выйдя на подиум в нижнем белье
сегодня в 07:15
Блогерша показала, какой хрупкой блондинкой была 10 лет назад, но килограммы сделали её ещё красивее
вчера в 16:00
Блогерша призналась, как выглядит до вечеринки и после, и на этих смешных фото каждый узнает себя
вчера в 13:00
Комментариев: 0