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На аукционе нашли 35 девушек из Новосибирска, которые выставили свою девственность на торги

Цены на необычный "товар" варьируются от 120 тысяч рублей до 1 млн долларов (порядка 71 млн рублей), как указано на сайте.

11 октября, 12:01

Фото © first-night.com

Анкеты 35 жительниц Новосибирска, которые решили продать свою девственность, обнаружили на специальном сервисе First Night, пишет sib.fm. Возраст предприимчивых сибирячек колеблется от 18 до 27 лет. Свою невинность девушки также оценивают по-разному: кто-то просит скромные 120 тысяч рублей, другие не мелочатся — есть ценник и 350 тысяч долларов (около 25 млн рублей), и целый миллион долларов (порядка 71 млн рублей).

Привет, меня зовут *****. Учусь в медколледже, хожу на плавание. Я тут, чтобы помочь родным и себе в будущем

Выдержка из анкеты

Скриншот © first-night.com

Скриншот © first-night.com

Я хочу продать свою невинность. Не курю, пью редко. У меня не было отношений. Жду интересных предложений

Выдержка из анкеты

Первые объявления появились на сервисе больше года назад. Кто-то из девушек решается на продажу, чтобы обеспечить себя и помочь семье. Кто-то пытается заодно найти себе богатого партнёра, за счёт которого можно будет жить в дальнейшем.

Скриншот © first-night.com

Скриншот © first-night.com

Решила на это пойти, так как нужны деньги, и к тому же я ничего не теряю. Может, что-то и выйдет. Живу в Иркутской области. Говорю только по-русски, к сожалению

Выдержка из анкеты

Примечательно, что среди продающих на данном сайте невинность девушек большинство — студентки. Участвуют в торгах представительницы из разных стран, но больше всего анкет из России — 1000.

41-летний девственник в поиске спутницы жизни, но одно из требований сделало эту задачу невыполнимой

41-летний девственник в поиске спутницы жизни, но одно из требований сделало эту задачу невыполнимой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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