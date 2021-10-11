На аукционе нашли 35 девушек из Новосибирска, которые выставили свою девственность на торги

Анкеты 35 жительниц Новосибирска, которые решили продать свою девственность, обнаружили на специальном сервисе First Night, пишет sib.fm. Возраст предприимчивых сибирячек колеблется от 18 до 27 лет. Свою невинность девушки также оценивают по-разному: кто-то просит скромные 120 тысяч рублей, другие не мелочатся — есть ценник и 350 тысяч долларов (около 25 млн рублей), и целый миллион долларов (порядка 71 млн рублей).

Привет, меня зовут *****. Учусь в медколледже, хожу на плавание. Я тут, чтобы помочь родным и себе в будущем Выдержка из анкеты

Скриншот © first-night.com

Я хочу продать свою невинность. Не курю, пью редко. У меня не было отношений. Жду интересных предложений Выдержка из анкеты

Первые объявления появились на сервисе больше года назад. Кто-то из девушек решается на продажу, чтобы обеспечить себя и помочь семье. Кто-то пытается заодно найти себе богатого партнёра, за счёт которого можно будет жить в дальнейшем.

Скриншот © first-night.com

Решила на это пойти, так как нужны деньги, и к тому же я ничего не теряю. Может, что-то и выйдет. Живу в Иркутской области. Говорю только по-русски, к сожалению Выдержка из анкеты