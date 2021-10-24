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Религиозная мать лишилась дара речи, когда узнала о тайной работе дочери, увидев её голой на обложке

Аддисон Синс жила в городке Селина с населением чуть больше 11 тысяч человек. Стоило им узнать, чем занимается красотка, как её жизнь стала адом. Но решение всё-таки нашлось.

24 октября, 14:00

Фото © Instagram / addisonxsins

Аддисон Синс из Техаса, США, было 19 лет, когда она переехала из дома родителей и начала работать в киноиндустрии для взрослых. Семья девушки очень религиозная, другого варианта, кроме как всё скрывать, у американки не было. Правда, держать всё в секрете получилось недолго. Меньше чем через полгода правда вскрылась — и, по словам Аддисон, в её жизни начался ад.

Я попала на обложку эротического журнала и была так взволнована, что дала редакции свой старый адрес, чтобы они отправили мне один экземпляр. Когда моя мама открыла конверт, её встретила моя голая фотография, на которой видно абсолютно всё. Тогда-то всё и пошло по наклонной

Аддисон Синс

Фото © Instagram / addisonxsins

Фото © Instagram / addisonxsins

С самого детства Аддисон воспитывали очень строго. Её заставляли ходить в церковь каждые воскресенье и среду, ужинать вместе со всей семьёй каждый день, запрещали пользоваться телефоном и краситься. Зато когда в подростковом возрасте ей начали давать немного личного времени — она стала протестовать как умела. Вечеринки с друзьями за городом, алкоголь — всё это подогревало желание Синс поскорее уехать из родного дома. Когда правда о её работе вскрылась, шокированные родители хоть как-то пытались принять образ жизни своей дочери. А вот религиозная община в маленьком городе буквально затравила Аддисон.

Мне дали понять, что знают про мой образ жизни, и сказали, чтобы я больше никогда сюда не возвращалась. <...> Даже друзья прекратили со мной общаться. Думаю, их родители им запретили

Аддисон Синс

Фото © Instagram / addisonxsins

Фото © Instagram / addisonxsins

Так прошло несколько мучительных лет в городке, но недавно Аддисон решила проблему. Она ушла из индустрии, стала работать на себя (завела аккаунт на Onlyfans) и уехала из Селины на своё собственное ранчо и теперь мало беспокоится о том, кто что о ней думает, пишет Mirror.

На аукционе нашли 35 девушек из Новосибирска, которые выставили свою девственность на торги

На аукционе нашли 35 девушек из Новосибирска, которые выставили свою девственность на торги

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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