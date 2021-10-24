Красота без фотошопа: 15 честных рекламных кадров, которые показывают настоящих людей
Нереалистичные стандарты красоты транслируются повсюду: в соцсетях, с экранов, в любимых фильмах и сериалах. Однако тренд на естественную красоту даёт о себе знать.
Фото © Reddit / user5316, BrownBobbies
"Нашёл это на сайте одного бренда спортивной одежды. Видеть таких людей в рекламе — как глоток свежего воздуха"
Фото © Reddit / Cupcakesmakemehungry
"Настоящие руки бабушек без фотошопа. Реклама ювелирных украшений"
Фото © Reddit / Hardluck-Woman
"Хотела бы я увидеть модель вроде этой, когда я была помоложе и постоянно беспокоилась из-за волос на руках"
Фото © Reddit / IRanOutOfKitchen1
"Нашла эту модель с нормальными зубами (а не идеально ровными, как у всех моделей) в приложении бренда одежды"
Фото © Reddit / kaymadd
"Кажется, это первый раз, когда я наткнулась на плюс-сайз-модель, которая не была бы с фигурой "песочные часы". А что уж говорить про растяжки!"
Фото © Reddit / ZeldLurr
"Косметический бренд пригласил на съёмки рекламной кампании модель с кожей реального человека"
Фото © Reddit / BrownBobbies
"Приятно осознавать, что не у всех в этом мире попа-орех"
Фото © Reddit / Queen_ona_Bean
"Должно быть, это первый бренд, который не замазывает волосы на пальцах..."
Фото © Reddit / flatwoodsmonsters
"Просто компания по производству верхней одежды, использующая фото женщины с настоящим животом"
Фото © Reddit / aliii234
"Скандинавский интернет-магазин нашёл настоящую красотку от природы, которая теперь работает у них моделью"
Фото © Reddit / miljami
"Как человеку, у которого всё время выпирает нижняя часть живота, очень было приятно видеть в рекламе колготок/юбок модель с моим типом фигуры!"
Фото © Reddit / AnnieCorleone
"Интернет-магазин, который предлагает одежду для действительно среднестатистических мужчин"
Фото © Reddit / shtaph
"Я просто в восторге от этой модели, которую я нашла, пока искала себе бикини"
Фото © Reddit / tacocattacocat1
"Просто сидела в Интернете в поисках платья и была очень рада встретить настоящее тело с настоящей текстурой кожи на веб-сайте крупного розничного продавца"
Фото © Reddit / GuntyGirl
"Популярный бренд косметики показывает свотчи своей новой палетки на модели с волосами на руках!"
Фото © Reddit / user5316
Ещё больше неидеальных и таких настоящих людей — в материале Bored Panda.
WOW-news
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