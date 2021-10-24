"Нашёл это на сайте одного бренда спортивной одежды. Видеть таких людей в рекламе — как глоток свежего воздуха"

Фото © Reddit / Cupcakesmakemehungry

"Настоящие руки бабушек без фотошопа. Реклама ювелирных украшений"

Фото © Reddit / Hardluck-Woman

"Хотела бы я увидеть модель вроде этой, когда я была помоложе и постоянно беспокоилась из-за волос на руках"

Фото © Reddit / IRanOutOfKitchen1

"Нашла эту модель с нормальными зубами (а не идеально ровными, как у всех моделей) в приложении бренда одежды"

Фото © Reddit / kaymadd

"Кажется, это первый раз, когда я наткнулась на плюс-сайз-модель, которая не была бы с фигурой "песочные часы". А что уж говорить про растяжки!"

Фото © Reddit / ZeldLurr

"Косметический бренд пригласил на съёмки рекламной кампании модель с кожей реального человека"

Фото © Reddit / BrownBobbies

"Приятно осознавать, что не у всех в этом мире попа-орех"

Фото © Reddit / Queen_ona_Bean

"Должно быть, это первый бренд, который не замазывает волосы на пальцах..."

Фото © Reddit / flatwoodsmonsters

"Просто компания по производству верхней одежды, использующая фото женщины с настоящим животом"

Фото © Reddit / aliii234

"Скандинавский интернет-магазин нашёл настоящую красотку от природы, которая теперь работает у них моделью"

Фото © Reddit / miljami

"Как человеку, у которого всё время выпирает нижняя часть живота, очень было приятно видеть в рекламе колготок/юбок модель с моим типом фигуры!"

Фото © Reddit / AnnieCorleone

"Интернет-магазин, который предлагает одежду для действительно среднестатистических мужчин"

Фото © Reddit / shtaph

"Я просто в восторге от этой модели, которую я нашла, пока искала себе бикини"

Фото © Reddit / tacocattacocat1

"Просто сидела в Интернете в поисках платья и была очень рада встретить настоящее тело с настоящей текстурой кожи на веб-сайте крупного розничного продавца"

Фото © Reddit / GuntyGirl

"Популярный бренд косметики показывает свотчи своей новой палетки на модели с волосами на руках!"

Фото © Reddit / user5316