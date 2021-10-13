Модная красавица покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса

Британка Изабелла Чарман — тикток-звезда. На неё подписано больше 700 тысяч человек. Она могла бы не работать вовсе, но каждый день встаёт и идёт в автобусный парк.