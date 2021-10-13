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Модная красавица покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса

Британка Изабелла Чарман — тикток-звезда. На неё подписано больше 700 тысяч человек. Она могла бы не работать вовсе, но каждый день встаёт и идёт в автобусный парк.

13 октября, 15:56

Фото © Instagram / charmaneisabella

На аккаунт Чарман подписано больше 700 тысяч человек. Девушка выкладывает забавные ролики с танцами и видео, где сидит за рулём автобуса, но мало кто готов поверить, что она на самом деле водитель. Однако Изабелла действительно выбрала себе такую профессию, плюсы и минусы которой уже с лихвой ощутила. Например, ей приходится терпеть слишком общительных пассажиров, пишет The Sun.

Фото © Instagram / charmaneisabella

Фото © Instagram / charmaneisabella

Причём темы для разговоров болтуны выбирают не самые тактичные. К примеру, Чарман любит делать макияж на работу, за что и подвергается критике.

Кадры из видео © TikTok / charsbusbanter

Доброе утро, дорогая. Ого, вот это ты сегодня накрасилась! Тебе не кажется, что ты просто пытаешься привлечь к себе внимание? На кого ты пытаешься произвести впечатление? Ты же просто водительница автобуса

Цитата недовольного пассажира

Фото © Instagram / charmaneisabella

Фото © Instagram / charmaneisabella

Но и это не самое странное. Часто Чарман высказывают, что ей стоит сменить работу, ведь она слишком красивая, чтобы крутить баранку. Британка интересуется, как тогда она должна выглядеть, чтобы к ней не было вопросов. И ответы получает в стиле "нужно быть старой, лысой и угрюмой".

Фото © Instagram / charmaneisabella

Фото © Instagram / charmaneisabella

Помимо тиктока девушка ведёт инстаграм, где более 33 тысяч подписчиков. Пользователи заваливают британку комплиментами и мечтают прокатиться вместе с ней.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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Комментариев: 1

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Михаил Михайловскийсегодня в 16:35

Сергей Трофимов, это правда - она водила - 300%! Тут все просто, имя Isabella (Isabeu) - это сокращенное словосочетание - водитель пассажирского автобуса. Удачи.

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