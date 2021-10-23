Экс-стриптизёрша стала адвокатом, но не может спокойно работать из-за грязных намёков коллег-мужчин

Рэйчел Боулз-Харфуш из Лос-Анджелеса потратила несколько лет своей жизни на то, чтобы стать дипломированным адвокатом. Вот только сейчас её основная проблема — не защитить своих клиентов, а отражать сексистские нападки коллег или, что ещё хуже, неловкие и неуместные подкаты. В своём недавнем ролике девушка поделилась "лучшими" цитатами от мужчин из её профессионального окружения.

Кадры из видео © TikTok / rachel__diane

Вы жена кого-то из адвокатов? Цитата коллеги Рэйчел

Извини, я всё прослушал, потому что, боже, засмотрелся на тебя Цитата коллеги Рэйчел

Фото © Instagram / rachel__diane

Если ты сходишь со мной на свидание, перед тобой откроются многие двери Цитата коллеги Рэйчел

Все эти высказывания неуместны даже в обычной жизни, а что говорить про зал суда. Рэйчел через многое пришлось пройти, чтобы получить престижную профессию. Ранее несколько лет она работала танцовщицей гоу-гоу, официанткой в клубах и даже стриптизёршей. Но сейчас всё изменилось — помимо практики она основала свой собственный бренд косметики, часть доходов которого идёт на оплату услуг адвокатов для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фото © Instagram / rachel__diane

За несколько дней ролик с признанием девушки посмотрело почти полмиллиона человек. В комментариях Рэйчел активно поддержали и понадеялись, что в будущем подобного отношения на работе получится избежать.

Подруга, я тебя прекрасно понимаю. Я пока ещё только учусь на юриста, но уже подумываю бросить это дело из-за уровня мизогинии, которая там установилась venusianflower

Фото © Instagram / rachel__diane

Очень жаль, что тебе пришлось с этим столкнуться. Я женщина-судья, и среди моих коллег полно женоненавистников. И ведь талантливых женщин-адвокатов очень много! bobostiktok1969