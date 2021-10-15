Псу дали денег, чтобы он не лаял, но питомец на весёлом видео показал, что с ним так шутить не стоит
Джейми Фенн и Этвуд Кохун Гальего из Онтарио, Канада, — хозяева шестимесячного пушистика по кличке Диппер. По словам пары, пёсик довольно тихий для австралийской овчарки, но своенравный.
Недавно владельцы сняли видео, где показали характер очаровательного питомца во всей красе. Джейми и Этвуд рассказали, что собирались ложиться спать, однако Диппера такой расклад не устраивал. Хвостатый хотел веселиться, о чём сообщил звонким лаем.
Видео © TikTok / dippertheaussie
Тогда Этвуд в шутку дал пушистику пять долларов, чтобы тот прекратил свой ночной концерт, пишет The Dodo. Диппер действительно замолчал, но выглядел сильно оскорблённым и решил доказать, что с ним шутки плохи. Пёсик зажал купюру в зубах и даже не подумал возвращать её хозяину.
Забавными кадрами с проделкой любимца владельцы поделились в "Тиктоке", где те набрали более 730 тыс. просмотров и заставили пользователей широко улыбаться. Зрители пошутили о том, что хозяева подкупили собственного пса, и заявили, что на эти деньги Дипперу нужно срочно купить много лакомств.
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Заплатили за молчание
Фото © Instagram / jamie._.fenn
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Джейми и Этвуд признались, что позже обманным путём им всё же удалось отобрать купюру у питомца, чтобы тот её не проглотил. И пообещали, что в лакомствах у него отказа не будет. Владельцы души не чают в своём питомце и даже завели пушистику отдельный инстаграм.
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