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Псу дали денег, чтобы он не лаял, но питомец на весёлом видео показал, что с ним так шутить не стоит

Джейми Фенн и Этвуд Кохун Гальего из Онтарио, Канада, — хозяева шестимесячного пушистика по кличке Диппер. По словам пары, пёсик довольно тихий для австралийской овчарки, но своенравный.

15 октября, 11:02

Скриншот © TikTok / dippertheaussie

Недавно владельцы сняли видео, где показали характер очаровательного питомца во всей красе. Джейми и Этвуд рассказали, что собирались ложиться спать, однако Диппера такой расклад не устраивал. Хвостатый хотел веселиться, о чём сообщил звонким лаем.

Видео © TikTok / dippertheaussie

Тогда Этвуд в шутку дал пушистику пять долларов, чтобы тот прекратил свой ночной концерт, пишет The Dodo. Диппер действительно замолчал, но выглядел сильно оскорблённым и решил доказать, что с ним шутки плохи. Пёсик зажал купюру в зубах и даже не подумал возвращать её хозяину.

Скриншот © TikTok / dippertheaussie

Скриншот © TikTok / dippertheaussie

Забавными кадрами с проделкой любимца владельцы поделились в "Тиктоке", где те набрали более 730 тыс. просмотров и заставили пользователей широко улыбаться. Зрители пошутили о том, что хозяева подкупили собственного пса, и заявили, что на эти деньги Дипперу нужно срочно купить много лакомств.

Хозяин дал Добби денег, Добби свободен

toasterstrudel.00

Заплатили за молчание

qp_qp_qp

Фото © Instagram / jamie._.fenn

Фото © Instagram / jamie._.fenn

Отведите его за вкусняшками прямо сейчас

paganmoons

Меня тяжело рассмешить, но сейчас я в истерике

symmoemabes123

Джейми и Этвуд признались, что позже обманным путём им всё же удалось отобрать купюру у питомца, чтобы тот её не проглотил. И пообещали, что в лакомствах у него отказа не будет. Владельцы души не чают в своём питомце и даже завели пушистику отдельный инстаграм.

Собаки привели домой овцу, но тут вернулась хозяйка, сняв уморительное видео с их виноватыми мордами

Собаки привели домой овцу, но тут вернулась хозяйка, сняв уморительное видео с их виноватыми мордами

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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