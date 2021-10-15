Псу дали денег, чтобы он не лаял, но питомец на весёлом видео показал, что с ним так шутить не стоит

Джейми Фенн и Этвуд Кохун Гальего из Онтарио, Канада, — хозяева шестимесячного пушистика по кличке Диппер. По словам пары, пёсик довольно тихий для австралийской овчарки, но своенравный.