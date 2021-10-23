Как смотрит на мир девушка с редким синдромом, которую официально признали самой высокой в мире
Свой уникальный рост Румейса получила из-за синдрома, который на всю жизнь обеспечил её инвалидностью, но девушка старается не расстраиваться.
24-летняя Румейса Гельги из турецкого города Сафранболу принесла известность своей семье, но не при помощи соцсетей. На днях она была официально признана самой высокой в мире женщиной из ныне живущих — её рост достигает 215,16 см. Правдивость измерений подтвердила комиссия Книги рекордов Гиннесса, которая внесла Румейсу в список победителей.
Этот рекорд Румейсы стал для неё уже вторым, в первый раз девушка попала в Книгу рекордов, когда в 2014 году стала самой высокой девочкой-подростком с ростом 213,6 см. Такой феноменальной особенностью рекордсменка обязана своей болезни — синдрому Уивера. Он настолько редок, что в Турции случай Румейсы считается единственным задокументированным.
Жуткий сколиоз, последующие операции и неравномерный рост костей привёл к тому, что девушка стала инвалидом, прикованным к креслу. Она иногда может вставать и даже перемещаться, но только при помощи специальных ходунков. Такие ограничения совсем не смущают Румейсу, которая старается брать от жизни всё.
Она обожает играть со своей племянницей, смотреть сериалы от Netflix, читать книги и заниматься в бассейне — это не только весело, но и очень важно для её здоровья. Девушку поддерживает и семья, и окружающие, даже прохожие. Зачастую они просят сфотографироваться с рекордсменкой, и Румейса никогда не отказывается.
Бывают, конечно, и неприятные ситуации, когда на неё странно смотрят или фотографируют тайком, но девушка к такому привыкла. "Я понимаю, что такое поведение вполне нормально, я же интригую их", — объяснила Румейса. Она очень рада своему новому титулу, ведь так она стала знаменитой и может показывать людям, что никогда не стоит ставить на себе крест.
Любой недостаток можно превратить в достоинство, стоит лишь принять себя. Верьте в себя, осознайте свой потенциал и обязательно раскрывайте его!
WOW-news
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