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Как смотрит на мир девушка с редким синдромом, которую официально признали самой высокой в мире

Свой уникальный рост Румейса получила из-за синдрома, который на всю жизнь обеспечил её инвалидностью, но девушка старается не расстраиваться.

23 октября, 11:00

Фото © YouTube / Guinness World Records

24-летняя Румейса Гельги из турецкого города Сафранболу принесла известность своей семье, но не при помощи соцсетей. На днях она была официально признана самой высокой в мире женщиной из ныне живущих — её рост достигает 215,16 см. Правдивость измерений подтвердила комиссия Книги рекордов Гиннесса, которая внесла Румейсу в список победителей.

Фото © YouTube / Guinness World Records

Фото © YouTube / Guinness World Records

Этот рекорд Румейсы стал для неё уже вторым, в первый раз девушка попала в Книгу рекордов, когда в 2014 году стала самой высокой девочкой-подростком с ростом 213,6 см. Такой феноменальной особенностью рекордсменка обязана своей болезни — синдрому Уивера. Он настолько редок, что в Турции случай Румейсы считается единственным задокументированным.

Фото © Instagram/rumeysagelgi

Фото © Instagram/rumeysagelgi

Жуткий сколиоз, последующие операции и неравномерный рост костей привёл к тому, что девушка стала инвалидом, прикованным к креслу. Она иногда может вставать и даже перемещаться, но только при помощи специальных ходунков. Такие ограничения совсем не смущают Румейсу, которая старается брать от жизни всё.

Фото © Instagram/rumeysagelgi

Фото © Instagram/rumeysagelgi

Она обожает играть со своей племянницей, смотреть сериалы от Netflix, читать книги и заниматься в бассейне — это не только весело, но и очень важно для её здоровья. Девушку поддерживает и семья, и окружающие, даже прохожие. Зачастую они просят сфотографироваться с рекордсменкой, и Румейса никогда не отказывается.

Фото © Instagram/rumeysagelgi

Фото © Instagram/rumeysagelgi

Бывают, конечно, и неприятные ситуации, когда на неё странно смотрят или фотографируют тайком, но девушка к такому привыкла. "Я понимаю, что такое поведение вполне нормально, я же интригую их", — объяснила Румейса. Она очень рада своему новому титулу, ведь так она стала знаменитой и может показывать людям, что никогда не стоит ставить на себе крест.

Любой недостаток можно превратить в достоинство, стоит лишь принять себя. Верьте в себя, осознайте свой потенциал и обязательно раскрывайте его!

Румейса Гельги

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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