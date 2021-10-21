Пара дала отпор банальным свадебным фото, и теперь эти смешные кадры станут лучшим подарком их детям
Свадебные фотосессии совсем не обязательно должны быть нежными и трогательными. Герои этого материла выбрала другой способ отметить этот важный день.
Молодожены Кира и Патрик из Филиппин очень хотели провести свадебную фотосессию, но ничто из того, что им предлагали, не подходило, потому что выглядело слишком обычно. Тогда влюбленные придумали собственный вариант, который покорил Сеть, пишет World Of Buzz. Для этого пришлось прикупить немного реквизита.
Кира и Патрик решили сняться в забавных костюмчиках тиранозавров и будут еще долго смеяться показывая свои свадебные снимки детям и внукам. Объяснять, кто есть кто, не придется: невеста нацепила огромные "жемчужные" бусы, а на женихе можно заметить гигантский галстук-бабочку.
Ваши свадебные фотографии не обязательно должны быть формальными и одинаково стилизованными. Вы можете просто повеселиться, потому что самые запоминающиеся кадры — те, которые показывают, кто вы на самом деле
Фотосессию новобрачные провели еще весной, задолго до самой свадьбы, но продемонстрировали друзьям и родственникам в день торжества. По словам ребят, этой серией снимков они хотели показать свои самые забавные стороны.
Кадры из видео © Facebook / Thal Ruin Photography
Смешные кадры появились в группе Thal Ruin Photography on Bride & Breakfast FB в "Фейсбуке" и быстро стали вирусными, оставив зрителей во восторге. Также фотограф поделился видео, сделанным во время веселой съемки, которое стало вишенкой на торте.
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