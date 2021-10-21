Пара дала отпор банальным свадебным фото, и теперь эти смешные кадры станут лучшим подарком их детям

Молодожены Кира и Патрик из Филиппин очень хотели провести свадебную фотосессию, но ничто из того, что им предлагали, не подходило, потому что выглядело слишком обычно. Тогда влюбленные придумали собственный вариант, который покорил Сеть, пишет World Of Buzz. Для этого пришлось прикупить немного реквизита.

Фото © Facebook / Thal Ruin Photography on Bride & Breakfast FB

Кира и Патрик решили сняться в забавных костюмчиках тиранозавров и будут еще долго смеяться показывая свои свадебные снимки детям и внукам. Объяснять, кто есть кто, не придется: невеста нацепила огромные "жемчужные" бусы, а на женихе можно заметить гигантский галстук-бабочку.

Фото © Facebook / Thal Ruin Photography on Bride & Breakfast FB

Ваши свадебные фотографии не обязательно должны быть формальными и одинаково стилизованными. Вы можете просто повеселиться, потому что самые запоминающиеся кадры — те, которые показывают, кто вы на самом деле Кира

Фото © Facebook / Thal Ruin Photography on Bride & Breakfast FB

Фотосессию новобрачные провели еще весной, задолго до самой свадьбы, но продемонстрировали друзьям и родственникам в день торжества. По словам ребят, этой серией снимков они хотели показать свои самые забавные стороны.

Кадры из видео © Facebook / Thal Ruin Photography