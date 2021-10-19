Проказливый слонёнок оставил свою бабушку без торта, и это забавное видео лучшее лекарство от грусти

Заповедник Samui Elephant Haven открылся на тайском острове Самуи в 2018 году, чтобы по всей стране спасать слонов, которых эксплуатировали в туристической сфере. За три года Маэ Сурия и её команда выкупили и приютили 14 слонов, которых сейчас нужно как-то содержать. Один из способов, как люди из любой точки земного шара могут помочь, — заказать "слоновий торт" весом от 15 до 80 кг! А потом смотреть, как местные обитатели лакомятся угощением, на видео. Один из таких роликов стал вирусным.

Кадр из видео © Instagram / samuielephanthaven

Недавно кто-то решил побаловать старушку Кхун 80-килограммовым пирогом из риса, тыквы, арбуза, бананов и винограда за 5000 тайских бат (10,5 тысячи рублей). Но как только её внук Стив увидел угощение, то просто не смог сдержаться. Хвостатый проказник запрыгнул прямо в торт, мешая бабушке лакомиться. При этом слониха великодушно позволила озорному малышу вытворять всё, что ему вздумается.

Кадр из видео © Instagram / samuielephanthaven

После того как заповедник опубликовал ролик в своём инстаграме, тот быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям. Так, в "Твиттере" его посмотрели больше 4 млн раз, пишет Daily Mail. И в комментариях пользователи пошутили, что поведение слонят мало чем отличается от того, как ведут себя человеческие дети.

Мальчишки есть мальчишки dix.cerises

Мне так нравится, что терпеливая бабушка просто позволяет ему быть ребёнком Shobhavr26