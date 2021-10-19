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Дочь Птахи, которую он обзывал из-за внешности, разделась на камеру, показав, как ошибался отец

Девушка пришла на проект, чтобы изменить себя как внутренне, так и внешне и чтобы наладить отношения с папой.

19 октября, 14:09

Фото © Instagram / ptahacao и YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

20-летняя Николь Нуриева — дочь рэпера и экс-участника группы Centr Птахи — на днях поразила не только соучениц в Школе леди, но и зрителей шоу "Пацанки". Здесь девушки из неблагополучных семей и с тяжёлой судьбой должны изменить себя к лучшему, а потому борьба с внутренними демонами является одним из основных испытаний.

Видео © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

В последнем выпуске девушкам пришлось честно указать на собственный внешний недостаток и попытаться его принять, устроив фотосессию. Николь не нравилась её грудь, поэтому девушка мечтала её подтянуть. Но во время съёмки оказалось, что и такими формами дочь Птахи вполне довольна. Сперва ученица Школы леди позировала в чёрном белье, а затем набралась смелости и сняла бра.

Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Мне было супернекомфортно. Я чувствовала стеснение, смущение, отвращение. Я никогда не фотографировалась в стиле ню, но решила переступить через себя, потому что я пришла сюда меняться. Я пришла бороться с оставшимися комплексами, внутренним я. И, как только я начала фотографироваться, — я вошла в кураж. Сразу поняла — о, моё!

Николь Нуриева

Фото © Facebook

Фото © Facebook

Немало проблем приносит девушке и лишний вес. С ним она борется всю жизнь, и в последнее время успеха в этом она не добилась. Ситуацию ухудшал и отец, который бросил её в три месяца. Он неоднократно упрекал дочь в том, что она не худеет, называл глобусом и прочими неприятными кличками. Из-за этого у Николь развилось биполярное расстройство. Однако в одном из последних выпусков девушка смогла поговорить с родителем и простить Птаху за его проступки.

Дочь Птахи пришла в шоу "Пацанки" и обвинила отца в том, что он сломал ей психику, бросив в 3 месяца

Дочь Птахи пришла в шоу "Пацанки" и обвинила отца в том, что он сломал ей психику, бросив в 3 месяца

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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