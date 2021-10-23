"Украинская Рапунцель" покорила западные СМИ, отрастив такие локоны, что можно не носить одежду

Рост Аллы Перковой из Одессы — всего 160 сантиметров, а вот её локоны переросли на целых семь сантиметров. По словам украинки, в последний раз она стриглась, когда ей было 12 лет.

Фото © Instagram / alla_perkova

Ножницы не касались моих волос почти тридцать лет. Теперь они длиной примерно 167 см, что больше моего роста. Последние пять лет длина не увеличивается — только кончики становятся всё здоровее Алла Перкова

Фото © Instagram / alla_perkova

Девушка работает моделью и, конечно, ухаживает за своими волосами, но никаких секретных средств у неё нет. По словам Аллы, залог успеха — хорошая генетика. Мать женщины Мария всю жизнь ходит с длинными локонами. Впрочем, у украинки есть несколько советов. Чтобы волосы были здоровыми и сильными, нужно меньше нервничать и избавиться от всей химии в ванной комнате.

Фото © Instagram / alla_perkova

У меня нет никакой определённой диеты, которая помогает с ростом волос. Я просто стараюсь не нервничать. Не крашу их никакими красками и не пользуюсь специальными средствами. Лишь медленно и аккуратно их расчёсываю Алла Перкова

Фото © Instagram / alla_perkova

Моя мама — образец красоты и женственности. В 79 лет у неё всё ещё здоровые длинные волосы. А мои — блестящие и здоровые, потому что у меня хорошая генетика и отличное здоровье. Я благодарю её за то, что она научила меня правильному уходу Алла Перкова

Фото © Instagram / alla_perkova