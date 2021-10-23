"Украинская Рапунцель" покорила западные СМИ, отрастив такие локоны, что можно не носить одежду
Ножницы много лет не касались роскошных волос 38-летней красавицы. Она своей шевелюрой зарабатывает неплохие деньги, работая моделью.
Рост Аллы Перковой из Одессы — всего 160 сантиметров, а вот её локоны переросли на целых семь сантиметров. По словам украинки, в последний раз она стриглась, когда ей было 12 лет.
Ножницы не касались моих волос почти тридцать лет. Теперь они длиной примерно 167 см, что больше моего роста. Последние пять лет длина не увеличивается — только кончики становятся всё здоровее
Девушка работает моделью и, конечно, ухаживает за своими волосами, но никаких секретных средств у неё нет. По словам Аллы, залог успеха — хорошая генетика. Мать женщины Мария всю жизнь ходит с длинными локонами. Впрочем, у украинки есть несколько советов. Чтобы волосы были здоровыми и сильными, нужно меньше нервничать и избавиться от всей химии в ванной комнате.
У меня нет никакой определённой диеты, которая помогает с ростом волос. Я просто стараюсь не нервничать. Не крашу их никакими красками и не пользуюсь специальными средствами. Лишь медленно и аккуратно их расчёсываю
Моя мама — образец красоты и женственности. В 79 лет у неё всё ещё здоровые длинные волосы. А мои — блестящие и здоровые, потому что у меня хорошая генетика и отличное здоровье. Я благодарю её за то, что она научила меня правильному уходу
По словам Аллы, она моет волосы каждые два дня по десять минут, а потом, не боясь, полчаса сушит их феном. Она пользуется обычным шампунем и избегает бальзамов и масок, пишет Daily Mail. Супруг красавицы гордится тем, что его жена — обладательница роскошных локонов, и даже помогает их расчёсывать.
WOW-news
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