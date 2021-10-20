Инстасамка залезла в бассейн в одной майке, забыв про бельё, и эти снимки пришлось срочно удалять
Такой лёгкой эротикой рэперша поразила фанатов и "Инстаграм", из-за политики которого некоторые фото даже пришлось удалить.
Известная 21-летняя рэперша Инстасамка изо всех сил хочет быть похожей на популярных западных коллег, таких как Карди Би, Ники Минаж, Меган Ти Сталлион, Лиззо и других. Эти девушки могут похвастаться пышными формами, которыми их наградила природа, а Даше Зотеевой (настоящее имя блогерши) приходится прибегать к помощи хирурга.
Сперва рэперша исполнила мечту и увеличила себе ягодицы, которые теперь выглядят просто огромными. Из-за этого у девушки изменилась походка и над ней смеются многие пользователи Сети. И для симметрии Инстасамка решила сделать операцию и на груди. Она мудро остановилась на втором размере, решив, что третий для неё — это слишком. И теперь блогерша не может налюбоваться на своё приобретение, демонстрируя его при любом удобном случае.
Инстасамка поделилась с фанатами снимками из отпуска на Мальдивах, где она отдыхает со своим парнем с псевдонимом Moneyken. Даша позировала в бассейне, надев короткие шорты и свободную белую майку, которая обтянула её аппетитные формы. А отсутствие белья моментально сделало съёмку 18+. По крайней мере, так решили алгоритмы "Инстаграма", из-за которых блогерше пришлось некоторые фото удалить, а некоторые отредактировать.
Даша Зотеева родом из Тобольска, но теперь живёт в Москве. Сперва девушка записывала короткие забавные ролики, а после стала читать рэп. Сейчас она славится своим эпатажным и скандальным поведением, из-за которого у неё много хейтеров, а коллеги среди звёзд, такие как Клава Кока, стараются держаться от неё подальше. В последний раз рэперша с руганью выгнала опоздавших визажисток, вышвырнув их вещи, а затем выплеснула на курьера сомнительную жидкость.
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