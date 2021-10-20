Инстасамка залезла в бассейн в одной майке, забыв про бельё, и эти снимки пришлось срочно удалять

Такой лёгкой эротикой рэперша поразила фанатов и "Инстаграм", из-за политики которого некоторые фото даже пришлось удалить.