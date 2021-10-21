Жителя Москвы приговорили к 3 годам колонии за поджог машины Росгвардии
Сергея Василенко признали виновным по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Жителя Москвы приговорили к трём годам колонии за поджог машины Росгвардии. Видео © t.me / Московские суды общей юрисдикции
В Москве Пресненский суд приговорил 26-летнего россиянина к трём годам лишения свободы за поджог автомобиля Росгвардии на несанкционированном митинге, который прошёл в столице 31 января.
"Суд признал виновным Василенко С. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и три месяца в исправительной колонии общего режима", — сообщил пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы
Ранее россиянин обвинил полицейских в поджоге дачи и машины из-за отказа давать показания. Правоохранители отрицают причастность к случившемуся и заявляют о попытке владельца дома скрыть улики по контрабанде икры.
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