Жителя Москвы приговорили к 3 годам колонии за поджог машины Росгвардии

В Москве Пресненский суд приговорил 26-летнего россиянина к трём годам лишения свободы за поджог автомобиля Росгвардии на несанкционированном митинге, который прошёл в столице 31 января.

"Суд признал виновным Василенко С. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и три месяца в исправительной колонии общего режима", — сообщил пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы