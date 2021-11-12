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Пара основала свингерский клуб в своём доме и принимает гостей, пока дети в школе

Всё началось с попыток заработать на откровенных видео.

12 ноября, 09:00

Фото © Instagram / VistaWife

29-летняя британка, которая зарегистрирована на OnlyFans под ником Виста Уайф, считает, что сексуальная жизнь должна быть разнообразной. Поэтому, добившись успеха на популярном сайте с откровенным контентом, она запустила собственный интернет-проект для свингеров, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / VistaWife

Фото © Instagram / VistaWife

У Висты есть муж и двое детей школьного возраста. С супругом они познакомились ещё в юности — ему было 17, а ей 16. Они уже десять лет живут в официальном браке, и три года назад муж предложил Висте пригласить в их постель другую пару. С тех пор это стало для них регулярной практикой. Обмен партнёрами происходит у них дома, пока дети в школе, или в отелях.

Мысль, которую мы хотим донести, заключается в том, что желать чего-то большего в сексуальной жизни — это абсолютно нормально. И на нашем сайте вы найдёте ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у вас, если такое желание возникнет

Виста Уайф

Фото © Instagram / VistaWife

Фото © Instagram / VistaWife

Пара с волнением вспоминает свой первый свингерский опыт: по словам Висты, очень много времени они потратили на то, чтобы убедиться, что всем участникам достаточно комфортно.

До этого у меня не было других мужчин, и вначале я была немного шокирована, но потом мы расслабились — и всё получилось

Виста Уайф

Фото © Instagram / VistaWife

Фото © Instagram / VistaWife

Виста использует и другие площадки, чтобы передать свой опыт парам, интересующимся темой. Например, у неё есть аккаунт в "Тиктоке", где на модель подписано более 80 тысяч человек. Впрочем, несмотря на внушительное число поклонников, желающих осудить её образ жизни тоже немало, причём даже среди близких.

Моя лучшая подруга, с которой мы познакомились, когда нам было по пять лет, перестала со мной общаться. Я понимала, что меня будут критиковать в соцсетях, но к такому была не готова

Виста Уайф

Фото © Instagram / VistaWife

Фото © Instagram / VistaWife

Главный совет, который модель даёт парам, — не стоит пытаться спасти брак с помощью нового сексуального опыта. По словам Висты, этот способ не работает и свингерами лучше становиться тем, кто может похвастаться крепкими отношениями.

Родители зарабатывают миллионы на домашнем порно, и в школе, где учатся их дети, об этом знают все

Родители зарабатывают миллионы на домашнем порно, и в школе, где учатся их дети, об этом знают все

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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