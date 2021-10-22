Мальчик нашёл душераздирающее письмо о запретной любви, и от неё даже спустя 100 лет мурашки по коже
В своё время это послание не должно было попасть на глаза посторонним, но теперь над ним проливают слёзы сотни юзеров в Сети.
Недавно в доме британской семьи Корнес произошёл неприятный инцидент, который обернулся удивительным открытием. На плитку возле камина случайно рухнул телевизор, из-за чего вся кладка разлетелась на кусочки. 14-летний Лукас Корнес по просьбе родителей снимал старый кафель и случайно нашёл листок бумаги, на котором было написано душераздирающее любовное послание.
Автор письма — мужчина по имени Рональд, который до беспамятства влюбился в замужнюю девушку. Пара скрывала запретные отношения, встречаясь под покровом ночи, пишет The Sun.
Моя дорогая, моя и только моя, попытаешься ли ты приходить ко мне каждое утро? Не говори никому, пусть это останется лишь нашим секретом. Ведь если кто-то узнает, что ты, замужняя женщина, встречаешься со мной, то могут возникнуть проблемы, помни об этом, дорогая. Я так сильно тебя люблю. Ничего не говори, просто приходи каждую полночь к трамвайной остановке Фулвуд. С надеждами на скорую встречу, твой Рональд
Письмо никак не датировано, но семья, нашедшая его, предполагает, что записке примерно сто лет. В подтверждение теории — и высокий слог автора, и начертание, и форма письма. Мама мальчика Дон Корнес рассказала, что дом, в котором сейчас живёт семья, построили в 1917 году, а трамваи не ходят уже 80 лет.
Дон поделилась находкой в Facebook-группе Our Old House ("Наш старый дом"), и пост быстро стал вирусным. А в комментариях пользователи оценили драму, развернувшуюся на страницах послания.
Это письмо никогда не должны были найти. Может быть, женщина спрятала его под неплотно прилегающей плиткой, а холодными зимними ночами поднимала её и вспоминала о потерянной любви...
Я бы отнесла это в местную краеведческую библиотеку. Они могут помочь с идентификацией людей и с тем, что с ними случилось
WOW-news
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