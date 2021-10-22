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Мальчик нашёл душераздирающее письмо о запретной любви, и от неё даже спустя 100 лет мурашки по коже

В своё время это послание не должно было попасть на глаза посторонним, но теперь над ним проливают слёзы сотни юзеров в Сети.

22 октября, 13:21

Фото © Facebook / Dawn Louise Cornes

Недавно в доме британской семьи Корнес произошёл неприятный инцидент, который обернулся удивительным открытием. На плитку возле камина случайно рухнул телевизор, из-за чего вся кладка разлетелась на кусочки. 14-летний Лукас Корнес по просьбе родителей снимал старый кафель и случайно нашёл листок бумаги, на котором было написано душераздирающее любовное послание.

Фото © Facebook / Dawn Louise Cornes

Фото © Facebook / Dawn Louise Cornes

Автор письма — мужчина по имени Рональд, который до беспамятства влюбился в замужнюю девушку. Пара скрывала запретные отношения, встречаясь под покровом ночи, пишет The Sun.

Моя дорогая, моя и только моя, попытаешься ли ты приходить ко мне каждое утро? Не говори никому, пусть это останется лишь нашим секретом. Ведь если кто-то узнает, что ты, замужняя женщина, встречаешься со мной, то могут возникнуть проблемы, помни об этом, дорогая. Я так сильно тебя люблю. Ничего не говори, просто приходи каждую полночь к трамвайной остановке Фулвуд. С надеждами на скорую встречу, твой Рональд

Отрывок из письма

Письмо никак не датировано, но семья, нашедшая его, предполагает, что записке примерно сто лет. В подтверждение теории — и высокий слог автора, и начертание, и форма письма. Мама мальчика Дон Корнес рассказала, что дом, в котором сейчас живёт семья, построили в 1917 году, а трамваи не ходят уже 80 лет.

Фото © Facebook / Dawn Louise Cornes

Фото © Facebook / Dawn Louise Cornes

Дон поделилась находкой в Facebook-группе Our Old House ("Наш старый дом"), и пост быстро стал вирусным. А в комментариях пользователи оценили драму, развернувшуюся на страницах послания.

Это письмо никогда не должны были найти. Может быть, женщина спрятала его под неплотно прилегающей плиткой, а холодными зимними ночами поднимала её и вспоминала о потерянной любви...

Donna Rice Fitzgerald

Я бы отнесла это в местную краеведческую библиотеку. Они могут помочь с идентификацией людей и с тем, что с ними случилось

Jane Colquhoun

Обиженный вор оставил хозяину такое нелепое письмо, что над ним смеялись даже самые суровые офицеры

Обиженный вор оставил хозяину такое нелепое письмо, что над ним смеялись даже самые суровые офицеры

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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