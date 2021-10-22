Модель обзывают гулящей из-за горячих фото, но хейтеры замолкают, узнав, сколько у неё было мужчин
Эми не думала, что её подработка вызовет такую бурную реакцию у пользователей Сети.
32-летняя Эми Каппс из Северной Каролины, США, успешно преподавала историю в старших классах. И её всё устраивало, кроме зарплаты. Поэтому девушка решилась на рискованную подработку — она начала продавать свои фото в откровенных нарядах, обрезая на них лицо, чтобы сохранить анонимность. Однако, увидев разницу в оплате, учительница ушла из школы и стала всё время посвящать моделингу, пишет The Sun.
Но ничто не готовило Эми к волне хейта, которая поднимется в Сети из-за её снимков. Женщины начали завидовать, а мужчины стали предлагать все богатства мира, лишь бы модель провела с ними ночь. Но, получив отказ, те начинали поливать её грязью и обзывать последними словами. В соцсетях все уверены, что Эми проститутка или эскортница. Однако юзеры не знают об одном факте, который многое проясняет: в жизни Эми было всего три мужчины.
Фото © Twitter / Amykupps.93
Я люблю секс, одеваюсь откровенно и завела Onlyfans, поэтому все сразу решили, что я гулящая. А на самом деле я спала всего с тремя мужчинами. И мой последний секс был до пандемии — где-то с полгода назад. Как же я скучаю по тем временам
Фото © Twitter / Raúl Brindis и Instagram / amy.kupps93
Эми призналась, что она очень придирчиво выбирает себе парня, а перед тем, как она решит ему открыться с интимной стороны, должно пройти не менее четырёх свиданий. Модели часто предлагали встретиться из-за её внешности, но девушка желает только серьёзных отношений. А будут они с обычным парнем или фанатом — ей всё равно. Эми призналась, что больше любит мужчин в теле и с животиком, а накачанные культуристы её интересуют меньше, хотя в первую очередь девушка всё равно смотрит на характер и внутренний мир.
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