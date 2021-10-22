Модель обзывают гулящей из-за горячих фото, но хейтеры замолкают, узнав, сколько у неё было мужчин

32-летняя Эми Каппс из Северной Каролины, США, успешно преподавала историю в старших классах. И её всё устраивало, кроме зарплаты. Поэтому девушка решилась на рискованную подработку — она начала продавать свои фото в откровенных нарядах, обрезая на них лицо, чтобы сохранить анонимность. Однако, увидев разницу в оплате, учительница ушла из школы и стала всё время посвящать моделингу, пишет The Sun.

Фото © Twitter / Raúl Brindis

Но ничто не готовило Эми к волне хейта, которая поднимется в Сети из-за её снимков. Женщины начали завидовать, а мужчины стали предлагать все богатства мира, лишь бы модель провела с ними ночь. Но, получив отказ, те начинали поливать её грязью и обзывать последними словами. В соцсетях все уверены, что Эми проститутка или эскортница. Однако юзеры не знают об одном факте, который многое проясняет: в жизни Эми было всего три мужчины.

Фото © Twitter / Amykupps.93

Я люблю секс, одеваюсь откровенно и завела Onlyfans, поэтому все сразу решили, что я гулящая. А на самом деле я спала всего с тремя мужчинами. И мой последний секс был до пандемии — где-то с полгода назад. Как же я скучаю по тем временам Эми Каппс

Фото © Twitter / Raúl Brindis и Instagram / amy.kupps93