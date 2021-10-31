Как выйти замуж и заработать денег, если у тебя растёт борода, но ты девушка
Американка превратила гормональный сбой в секретное оружие и теперь учит других любить и принимать себя.
36-летняя американка с ником PeekabooPumpkin большую часть жизни страдала из-за внешности. Лишний вес и растительность на лице заставили девушку пройти сквозь череду издевательств и унижений. Гормональный сбой стал её палачом, который медленно, но верно превращал её жизнь в ад. Но однажды она проснулась и поняла, что принимает себя такую. С этого момента началось её восхождение.
Разумеется, испытания, которые выпали на долю несчастной девушки, вначале спровоцировали ненависть к себе. Бритва и лазерная эпиляция не помогали — наоборот, волосы на лице росли ещё гуще. Но несколько лет назад девушка поняла, что устала жить, постоянно борясь с собой, пишет Daily Star. Она приняла своё тело, отпустила бороду — и теперь ни о чём не жалеет.
Понятно, что с такой особенностью девушка едва ли могла бы рассчитывать на счастливый финал, если бы жила где-то в российской глубинке. Смотреть на бородатую женщину многие просто не готовы. В памяти ещё слишком свеж пример Кончиты Вурст (хотя это не девушка, а трансвестит). Но в США, где толерантность возведена в высший ранг общественных устоев, абсолютно любой человек может найти поддержку. К слову, ещё в XVII веке бородатыми женщинами было принято восхищаться.
На самом деле мне пришлось много трудиться над собой, чтобы принять свою бороду. Теперь я по-настоящему счастлива, но это тяжёлая работа
Сейчас американка замужем и ведёт аккаунты в популярных социальных сетях под ником PeekabooPumpkin, где освещает идеи бодипозитива. Как ни странно, видео блогерши собирают миллионы просмотров, а пользователи оставляют ей тёплые комментарии. "Даже с бородой вы всё равно красивы", "Вы не замужем? Я никогда не встречался с бородатой девушкой, но с вами бы хотел", — пишут поклонники. Однако блогерша призналась, что счастлива в браке.
Кадры из видео © TikTok / peekaboopumpkin
В этой истории можно было бы поставить точку, мол, вдохновляющая история со счастливым финалом, но всё не так просто. Помимо прочего девушка завела аккаунт на OnlyFans, где продаёт свои эротические снимки. Она коммерциализировала свою необычность. Психологи бы назвали её клиентов людьми с извращённой фантазией, но этот мир и правда поломался, если американке удаётся неплохо зарабатывать, взимая абонентскую плату 12 долларов (около 900 рублей) в месяц за доступ к её приватному контенту.
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