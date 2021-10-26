Девушку во сне укусила огромная многоножка, и на её губы было страшно смотреть даже жертвам пластики
Бразильянка поневоле стала обладательницей огромных губ и тут же обратилась к врачам, чтобы они вернули всё как было.
Недавно 21-летняя Натали Галдино проснулась посреди ночи от ужасной боли — что-то сильно вцепилось в её рот. В темноте девушка не смогла ничего разобрать, а попытки освободиться сначала не увенчались успехом. Только когда напуганная бразильянка включила свет и подбежала к зеркалу, она поняла, что случилось. Девушка увидела свою обезображенную губу, а неподалёку — гигантскую многоножку, которая наконец оставила в покое свою жертву.
Верхняя губа Натали сильно распухла, к тому же девушке стало трудно дышать. Бразильянка тут же решила обратиться за помощью к медикам, пишет Mirror.
Мой рот сразу начал опухать, и я побежала в больницу. Там мне дали обезболивающее и антигистаминное
Однако медикаменты подействовали не так быстро, как этого хотелось. Ещё несколько часов верхняя губа Натали продолжала увеличиваться в размерах. На вторые сутки отёк потихоньку стал спадать, а через два дня после обращения девушку выписали из больницы. О своём неприятном опыте бразильянка рассказала в "Инстаграме". Галдино предупредила своих друзей, чтобы они следили за такими насекомыми у себя дома, ведь они просто обожают влажность.
WOW-news
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