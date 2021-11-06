15 тёплых улыбок бедняков, чья жизнь полностью изменилась благодаря доброму стоматологу
Дантист Фелипе Росси родом из Бразилии, но работает он по всему миру. Благодаря его стараниям сотни людей из разных стран теперь могут без стеснения улыбаться во весь рот.
Больные зубы могут довести человека до отчаяния. И если это обычная зубная боль — наперекосяк пойдёт только пара дней, максимум неделя.
А если проблемы серьёзнее, то тут под откос может пойти вся жизнь.
Лечить зубы страшно не только из-за боли физической. Увидев счёт за приём у дантиста, каждый рискует испытать боль душевную.
Из-за этого многие люди, находящиеся за чертой бедности, просто не могут себе позволить стоматологическое лечение. Но некоторым из них улыбнулась удача.
В 2016 году дантист из Бразилии Фелипе Росси основал благотворительную организацию Por1sorriso, чтобы помогать беднякам из развивающихся стран.
Сначала Росси часто сам разъезжал по свету и лечил зубы вместе с командой стоматологов. Сейчас основатель всё реже выбирается из страны. Зато база специалистов-волонтёров разрослась до 18 человек.
Конечно, врачи не могут постоянно тратить свои деньги на лечение населения с низким доходом. Организация существует благодаря постоянным пожертвованиям обычных людей со всего мира и крупным поступлениям от спонсоров, пишет Bored Panda.
И хоть Росси и его организация помогают жителям десятков стран, большинство пациентов — жители Бразилии, Кении, Мозамбика.
Каждый выезд группы стоматологов вместе с волонтёрами больше похож на турне мировых звёзд. Ведь одних врачей недостаточно. Вместе с ними по миру разъезжает оборудование весом более двух тонн!
Длятся такие поездки по несколько месяцев, но стоматологи прекрасно знают, что оно того стоит — они буквально переворачивают жизни своих пациентов.
По словам счастливчиков, которым удалось попасть в программу доктора Росси, улучшилось не только их физическое состояние, но и эмоциональное.
Раньше я старалась не улыбаться ни при каких обстоятельствах. А ещё отказывала себе в некоторой пище. Но после лечения моя жизнь в корне изменилась. Когда я впервые увидела себя в зеркале с новыми зубами, смеялась от счастья без остановки
И хотя вопрос эстетики стоит остро, специалисты отмечают, что больные зубы воздействуют не только на уверенность человека.
Стоматологи уверяют, состояние зубов влияет на работу всего организма, в первую очередь — пищеварительной системы.
Поэтому лучше не доводить свои зубы до состояния, с которым пришли пациенты к команде доктора Росси.
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