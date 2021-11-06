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15 тёплых улыбок бедняков, чья жизнь полностью изменилась благодаря доброму стоматологу

Дантист Фелипе Росси родом из Бразилии, но работает он по всему миру. Благодаря его стараниям сотни людей из разных стран теперь могут без стеснения улыбаться во весь рот.

6 ноября, 10:00

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Больные зубы могут довести человека до отчаяния. И если это обычная зубная боль — наперекосяк пойдёт только пара дней, максимум неделя.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

А если проблемы серьёзнее, то тут под откос может пойти вся жизнь.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Лечить зубы страшно не только из-за боли физической. Увидев счёт за приём у дантиста, каждый рискует испытать боль душевную.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Из-за этого многие люди, находящиеся за чертой бедности, просто не могут себе позволить стоматологическое лечение. Но некоторым из них улыбнулась удача.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

В 2016 году дантист из Бразилии Фелипе Росси основал благотворительную организацию Por1sorriso, чтобы помогать беднякам из развивающихся стран.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Сначала Росси часто сам разъезжал по свету и лечил зубы вместе с командой стоматологов. Сейчас основатель всё реже выбирается из страны. Зато база специалистов-волонтёров разрослась до 18 человек.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Конечно, врачи не могут постоянно тратить свои деньги на лечение населения с низким доходом. Организация существует благодаря постоянным пожертвованиям обычных людей со всего мира и крупным поступлениям от спонсоров, пишет Bored Panda.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

И хоть Росси и его организация помогают жителям десятков стран, большинство пациентов — жители Бразилии, Кении, Мозамбика.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Каждый выезд группы стоматологов вместе с волонтёрами больше похож на турне мировых звёзд. Ведь одних врачей недостаточно. Вместе с ними по миру разъезжает оборудование весом более двух тонн!

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Длятся такие поездки по несколько месяцев, но стоматологи прекрасно знают, что оно того стоит — они буквально переворачивают жизни своих пациентов.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

По словам счастливчиков, которым удалось попасть в программу доктора Росси, улучшилось не только их физическое состояние, но и эмоциональное.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Раньше я старалась не улыбаться ни при каких обстоятельствах. А ещё отказывала себе в некоторой пище. Но после лечения моя жизнь в корне изменилась. Когда я впервые увидела себя в зеркале с новыми зубами, смеялась от счастья без остановки

Терри Риммер

пациентка Фелипе Росси

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

И хотя вопрос эстетики стоит остро, специалисты отмечают, что больные зубы воздействуют не только на уверенность человека.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Стоматологи уверяют, состояние зубов влияет на работу всего организма, в первую очередь — пищеварительной системы.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Поэтому лучше не доводить свои зубы до состояния, с которым пришли пациенты к команде доктора Росси.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Парень остался без зубов из-за того, что не чистил их 23 года, но импланты вернули ему приличный вид

Парень остался без зубов из-за того, что не чистил их 23 года, но импланты вернули ему приличный вид

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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