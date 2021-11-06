15 тёплых улыбок бедняков, чья жизнь полностью изменилась благодаря доброму стоматологу

Больные зубы могут довести человека до отчаяния. И если это обычная зубная боль — наперекосяк пойдёт только пара дней, максимум неделя.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

А если проблемы серьёзнее, то тут под откос может пойти вся жизнь.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Лечить зубы страшно не только из-за боли физической. Увидев счёт за приём у дантиста, каждый рискует испытать боль душевную.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Из-за этого многие люди, находящиеся за чертой бедности, просто не могут себе позволить стоматологическое лечение. Но некоторым из них улыбнулась удача.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

В 2016 году дантист из Бразилии Фелипе Росси основал благотворительную организацию Por1sorriso, чтобы помогать беднякам из развивающихся стран.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Сначала Росси часто сам разъезжал по свету и лечил зубы вместе с командой стоматологов. Сейчас основатель всё реже выбирается из страны. Зато база специалистов-волонтёров разрослась до 18 человек.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Конечно, врачи не могут постоянно тратить свои деньги на лечение населения с низким доходом. Организация существует благодаря постоянным пожертвованиям обычных людей со всего мира и крупным поступлениям от спонсоров, пишет Bored Panda.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

И хоть Росси и его организация помогают жителям десятков стран, большинство пациентов — жители Бразилии, Кении, Мозамбика.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Каждый выезд группы стоматологов вместе с волонтёрами больше похож на турне мировых звёзд. Ведь одних врачей недостаточно. Вместе с ними по миру разъезжает оборудование весом более двух тонн!

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Длятся такие поездки по несколько месяцев, но стоматологи прекрасно знают, что оно того стоит — они буквально переворачивают жизни своих пациентов.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

По словам счастливчиков, которым удалось попасть в программу доктора Росси, улучшилось не только их физическое состояние, но и эмоциональное.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Раньше я старалась не улыбаться ни при каких обстоятельствах. А ещё отказывала себе в некоторой пище. Но после лечения моя жизнь в корне изменилась. Когда я впервые увидела себя в зеркале с новыми зубами, смеялась от счастья без остановки Терри Риммер пациентка Фелипе Росси

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

И хотя вопрос эстетики стоит остро, специалисты отмечают, что больные зубы воздействуют не только на уверенность человека.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Стоматологи уверяют, состояние зубов влияет на работу всего организма, в первую очередь — пищеварительной системы.

Фото © Instagram / drfeliperossi, por1sorriso

Поэтому лучше не доводить свои зубы до состояния, с которым пришли пациенты к команде доктора Росси.