15 питомцев, которые уже готовы к Хэллоуину лучше, чем их хозяева

С приходом октября к Хэллоуину готовятся не только хозяева, но и их питомцы. А эти 15 смешных образов докажут, что они заслуживают лучших лакомств в праздничный день.