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15 питомцев, которые уже готовы к Хэллоуину лучше, чем их хозяева

С приходом октября к Хэллоуину готовятся не только хозяева, но и их питомцы. А эти 15 смешных образов докажут, что они заслуживают лучших лакомств в праздничный день.

30 октября, 10:00

Фото © Reddit / chowder_bee, katevitamin

"Крок, конец света ведь. Выпей с нами"

Фото © Instagram / chowder_bee

Фото © Instagram / chowder_bee

"Внимание! Это не учебная тревога! Только посмотрите, какой костюм моя сестра сделала для своего кота"

Фото © Twitter / indiasmess

Фото © Twitter / indiasmess

"Малепёсента, получается"

Фото © Reddit / StormSlackerSaturn

Фото © Reddit / StormSlackerSaturn

"Наши костюмы на Хэллоуин в этом году. Я буду Зуко, а мой кот — Аангом из мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге"

Фото © Reddit / katevitamin

Фото © Reddit / katevitamin

"Мой любимый "пирожок" стал пук-заводом на этот Хэллоуин"

Фото © Reddit / Flowers4Mindy

Фото © Reddit / Flowers4Mindy

"В этом году мой пёсель принарядился барашком Шоном"

Фото © Reddit / rob-sheridan

Фото © Reddit / rob-sheridan

"Поверьте мне на слово, это самая сложная фотография, что я делала со своими собаками"

Фото © Reddit / Leah8746

Фото © Reddit / Leah8746

"Среда из "Семейки Аддамс" передаёт привет"

Фото © Reddit / chowder_bee

Фото © Reddit / chowder_bee

"Миллион очков Гриффиндору!

Фото © Reddit / destaneejewell

Фото © Reddit / destaneejewell

"Моя морская свинка Джоджо и её новенький костюмчик"

Фото © Twitter / AdriDaHen

Фото © Twitter / AdriDaHen

"Мой доберман Локи и его хэллоуинский образ"

Фото © Reddit / lokidoberdane

Фото © Reddit / lokidoberdane

"Сделал моему геккону костюмчик"

Фото © Reddit / OhLookSatan

Фото © Reddit / OhLookSatan

"Здравствуйте! Какое мороженое предпочитаете?"

Фото © Instagram / busterandbeans

Фото © Instagram / busterandbeans

"Кажется, дождь начинается"

Фото © Reddit / jko0401

Фото © Reddit / jko0401

"С Хэллоуином! Получите — распишитесь"

Фото © Reddit / jrsmoothie89

Фото © Reddit / jrsmoothie89

Ещё больше милых питомцев в костюмчиках — в материале Bored Panda.

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Хью Хефнер перевернулся в гробу: Playboy использовал в рекламе чернокожего парня, одетого в знаменитый костюм зайчика

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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