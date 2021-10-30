15 питомцев, которые уже готовы к Хэллоуину лучше, чем их хозяева
С приходом октября к Хэллоуину готовятся не только хозяева, но и их питомцы. А эти 15 смешных образов докажут, что они заслуживают лучших лакомств в праздничный день.
Фото © Reddit / chowder_bee, katevitamin
"Крок, конец света ведь. Выпей с нами"
Фото © Instagram / chowder_bee
"Внимание! Это не учебная тревога! Только посмотрите, какой костюм моя сестра сделала для своего кота"
Фото © Twitter / indiasmess
"Малепёсента, получается"
Фото © Reddit / StormSlackerSaturn
"Наши костюмы на Хэллоуин в этом году. Я буду Зуко, а мой кот — Аангом из мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге"
Фото © Reddit / katevitamin
"Мой любимый "пирожок" стал пук-заводом на этот Хэллоуин"
Фото © Reddit / Flowers4Mindy
"В этом году мой пёсель принарядился барашком Шоном"
Фото © Reddit / rob-sheridan
"Поверьте мне на слово, это самая сложная фотография, что я делала со своими собаками"
Фото © Reddit / Leah8746
"Среда из "Семейки Аддамс" передаёт привет"
Фото © Reddit / chowder_bee
"Миллион очков Гриффиндору!
Фото © Reddit / destaneejewell
"Моя морская свинка Джоджо и её новенький костюмчик"
Фото © Twitter / AdriDaHen
"Мой доберман Локи и его хэллоуинский образ"
Фото © Reddit / lokidoberdane
"Сделал моему геккону костюмчик"
Фото © Reddit / OhLookSatan
"Здравствуйте! Какое мороженое предпочитаете?"
Фото © Instagram / busterandbeans
"Кажется, дождь начинается"
Фото © Reddit / jko0401
"С Хэллоуином! Получите — распишитесь"
Фото © Reddit / jrsmoothie89
Ещё больше милых питомцев в костюмчиках — в материале Bored Panda.
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