10 татуировок, которые с вас попытаются сорвать, как только их увидят

Клейтон Диас посвятил татуировкам всю свою жизнь. Учась на работах мастеров из родного Порту-Алегри, парень научился набивать качественные, но слишком обычные сюжеты. Черепа, волки, космические рукава, розы — всё это бразилец делает просто идеально. Настолько, что даже ему самому стало скучно. Пару лет назад его потянуло на эксперименты и, как оказалось, не зря.

Фото © Instagram / claytondiasoficial

Я работал с цветом долгие годы, но сейчас решил исследовать формы, текстуры и объём. Так я создал стиль голографической татуировки. Я всё ещё нахожусь в процессе разработки этой техники. Каждый день у меня появляется всё больше идей и элементов, которые могу добавить к нему Клейтон Диас

Фото © Instagram / claytondiasoficial

Изначально Клейтону пришла идея делать тату в виде обычных бумажных стикеров, которыми так любят заклеивать машины и ноутбуки. Но, оказалось, эта идея уже была занята. Лайф уже писал о канадце Люке Кормье, который тратит на свои работы по несколько часов, но выглядят они как обычные стикеры, которые можно наклеить за секунду. Пришлось искать другие варианты.

Фото © Instagram / claytondiasoficial

Поиграв с текстурой, мастер решил делать тату не обычных стикеров, а голографических, пишет Bored Panda. Идея отличная... но, как оказалось, очень сложная в реализации. Процесс создания такой наколки намного длиннее. Сначала Клейтону нужно нарисовать эскиз татуировки, потом нанести его клиенту. На этом работа обычного мастера заканчивается, но у Диаса начинается "самое интересное" — нужно изобразить десятки и даже сотни разноцветных бликов, которые и делают его работы узнаваемыми.

Фото © Instagram / claytondiasoficial

Судя по профилю Клейтона в Instagram, его клиенты просто в восторге от его ноу-хау. И хоть парень продолжает "бить" розочки, львов и волков, в аккаунте с его работами появляется всё больше и больше "голографических стикеров". Все специально приходят к нему, чтобы сделать оригинальное тату и быть в центре внимания, ведь с такой наколкой всем обеспечены овации не только друзей, но и незнакомцев. Каждый захочет проверить, не настоящая ли это наклейка.