Родителей не выбирают: Российские знаменитости, которые живут с этой болью

После того как Бритни Спирс стала самостоятельно распоряжаться своими финансами, с ней стали происходить странные вещи. Гнев на отца, который был для неё главным источником негатива все эти годы, теперь распространился и на мать. На своей странице в "Инстаграме" певица обвинила её в том, что она лгала и потворствовала тирании отца. Печально смотреть на пример греховного непочитания родителей, какими бы они ни были. Впрочем, пример Спирс далеко не единственный. У многие российских знаменитостей на этом фронте тоже не всё спокойно.

Анфиса Чехова

Фото © Instagram / achekhova

Детство Анфисы Чеховой прошло ужасно, и всё из-за её отца. Когда мама девочки вернулась в квартиру, в которой жил её бывший муж, мужчина принялся весьма своеобразно воспитывать родную дочь. Он постоянно кричал на девочку, унижал, а однажды даже побрил налысо. Неудивительно, что Анфиса не может пережить эту травму до сих пор. Хотя она и пыталась примириться с отцом и простить его за всё. Но перед смертью мужчина обвинил дочь в том, что она не помогает ему финансово. Чехова заявила, что это неправда.

Настасья Самбурская

Фото © Instagram / samburskaya, eremeev.photo

Актриса, модель и блогерша Настасья Самбурская несколько лет назад призналась, что её отношения с родителями не заладились с самого детства. И теперь девушка не спешит восстанавливать их. "Они меня не любили, и я сейчас плачу им тем же самым", — признавалась Настасья. К сожалению, это не всё, в чём виноваты родители звезды. В детстве её избивал отец, а мама даже не пыталась заступаться.

Кристина Асмус

Фото © Instagram / asmuskristina

Актриса Кристина Асмус не часто рассказывает про отношения с мамой и папой. Всё потому, что "говорить не о чем". С самого детства в многодетной семье у девочки не сложилось близких отношений с родителями. С тех пор прошли десятилетия, но ситуация никак не изменилась. Сейчас, когда у Кристины появилась дочь, она пересматривает свои позиции: "Я не умею прощать. Отношения с родителями — это моя самая главная боль. Мне нужно решить эту проблему, иначе я не могу двигаться дальше. Я не хочу лишать дочку общения с бабушкой и дедушкой..." — поделилась она в интервью изданию Starhit.

Ксения Бородина

Фото © Instagram / borodylia

Когда Ксения Бородина была ещё совсем малышкой, её родители развелись. Вскоре мама вышла замуж за итальянского архитектора и бизнесмена, а вот биологический отец из жизни Ксении пропал. До сих пор нет ни одной общей фотографии. Конечно, это не могло не нанести психологическую травму девочке. Никакого идеального образа мужчины она просто не видела. Недавно телеведущая призналась, что с тех пор не может простить своего отца.

Светлана Ходченкова

Фото © Instagram / svetlana_khodchenkova