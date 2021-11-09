В небо за миллион: сколько зарабатывают пилоты пассажирских самолётов Чтобы заработать на безбедную жизнь, придётся трудиться много лет и потратить немало нервов. 8 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Почему у пилотов большая зарплата

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Одной из новостей дня в России стало обсуждение заявления главы "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова о том, что пилоты Superjet (SSJ 100) в авиакомпании Red Wings получают "неоправданно высокие" зарплаты, руководитель авиакомпании назвал такие выплаты "дикими". По словам Скуратова, ситуация, когда зарплата пилотов Superjet выше, чем у пилотов магистральных самолетов Airbus, является "плохой". По его мнению, Red Wings устанавливает завышенную зарплату "благодаря субсидиям". Однако такая ли уж она завышенная? Рассмотрим по пунктам, что из себя представляет профессия пилота и чем она отличается от “земных профессий”.



Во-первых, подготовить хорошего пилота — процесс затратный. А кому нужен плохой?! Пилоты Red Wings и других компаний в 2010-х проходили обучение в США и Европе. У них такая же сложная и дорогостоящая подготовка, как и у всех, кто водит Airbus, Boeing или "Суперджет". Управлять машиной, внутри которой находится полторы сотни (а то и больше) пассажиров, может только профессионал, и дилетантов к такой работе не допускают.

Почему быть пилотом это сложно?

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Теперь о самой специфике. По словам бывшего командира Bombardier CRJ-900 Олега Сопчика, пилотирование — это физически и психологически сложная работа. Ненормированный график, несбалансированное питание (в одних компаниях питание предусмотрено, в других — нет), постоянная смена часовых поясов, а значит — сбои циркадного ритма обеспечены.

Добавьте к этому и профессиональные заболеванния: среди пилотов на западе нередки психические нарушения в виде паранойи, неврозов, неврастенических синдромов, социопатических расстройств личности и прочих заболеваний. Нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь и другие "прелести", которые одних настигают на пенсии, других ещё на работе. Тем не менее, согласно данным экспертов британской ассоциации пилотов (BALPA), сегодняшние условия жизни пилотов намного лучше, чем это было 20-30 лет назад. К тому же современные пилоты регулярно проходят медосмотр, что позволяет лечить их при необходимости в лучших клиниках, причём почти бесплатно — во многих авиакомпаниях пилотам дают расширенную медстраховку (на них и членов семьи).

Риски и зарплата пилотов гражданской авиации

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На членах экипажа лежит колоссальная ответственность. Если ошибка в пилотировании повлекла за собой крупный ущерб или тяжкий вред жизни и здоровью пассажиров, а тем более — их смерть, дело будет рассматриваться в рамках уголовного законодательства. Согласно ч.3. ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта), если у него на борту погибло двое и более человек, грозит до семи лет лишения свободы. Чаще всего в катастрофах погибают и сами пилоты, их нередко посмертно обвиняют в произошедшем, не разбираясь детально, виновны ли они в случившемся напрямую.

Да и не обязательно кому-нибудь погибнуть для того, чтобы пилот попал под следствие. Сейчас решается судьба пилота Евгения Внукова, совершившего вертикальный маневр, чтобы избежать столкновения со стаей птиц, и аварийную посадку в аэропорту Черемшанка в августе прошлого года. Ему грозит шесть лет тюрьмы за “угрозу безопасности” 43 пассажиров.

Зарплаты пилотов в России, в США, Европе и не только

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Средняя зарплата российского пилота варьируется от 65000 до 300 000 рублей в месяц (780 000 — 3 600 000 рублей в год). В среднем это 150 тыс. рублей в месяц или 1,8 млн. рублей в год. Правда, есть исключения — пилоты авиакомпании "СиЛА", которой принадлежал разбившийся в Иркутской области L-410, работали всего за 20 тыс. рублей.

По данным собеседников Лайфа в гражданской авиации, командирам воздушных судов SSJ 100 за 13-й разряд назначают оклад в 76 тыс. рублей (912 000 рублей в год) без учета надбавок, а вторым пилотам — девятый разряд с окладом 56 200 рублей (674 400 рублей в год). Не будем забывать, что оклад — это лишь одна из составляющих зарплаты.

Теперь об американских коллегах. Согласно данным FlightDeckFriend пилоты небольших компаний США получают от 20 000 до 40 000 долларов (1 426 800 — 2 853 600 рублей) в год. Это немного, особенно, если учитывать уровень жизни в Штатах. Такие крупные компании, как Delta или American Airlines, платят капитанам дальних рейсов несоизмеримо больше — до 350 000 долларов (24 969 000 рублей) в год, включая надбавки и прочие бонусы. Согласно данным Национальной ассоциации деловых линий (NBAA), в среднем КВС (командиры воздушного судна) зарабатывают в Америке 132895 долларов в год (9 480 730 рублей), вторые пилоты — 82 502 доллара (5 885 693 доллара). Средняя зарплата пилота там, согласно данным рекрутинговых сайтов — 78400 долларов (около 5 800 000 миллиона рублей).

Зарплата европейских пилотов стартует с 20 000 евро (1 650 000 рублей) в год. Такие компании как Ryanair, EasyJet и Wizz Air, по данным из открытых источников, платят примерно 80 000 евро (6 600 000 рублей) второму пилоту и до 150 000 евро (12 375 000 рублей) капитанам рейсов на ближние расстояния. British Airways, Air France, KLM или Lufthansa платят капитанам дальних рейсов примерно от 150 000 до 250 000 евро в год (12 375 000 — 20 625 000 рублей).

Зарплаты пилотов в Азии

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Средняя годовая зарплата коммерческого пилота в Индии составляет около 64 630 долларов США или 4 616 520 рублей, КВС зарабатывают до 91 130 долларов США или 6 509 416 рублей в год. Годовая зарплата пилотов China Airlines считается не самой высокой в мире — она варьируется от 76 000 до 121 000 долларов (5 421 840 — 8 632 140 рублей), но сдабривается первоклассной медицинской страховкой и почти нулевой ставкой по ипотеке для сотрудников.

В Малайзии средняя зарплата пилота составляет 93 000 долларов (6 634 620 рублей). В Японии зарплата пилотов варьируется от 502 000 йен (316 260 рублей) до 1 400 000 йен (882 000 рублей) в месяц для командира. В среднем пилот гражданской авиации зарабатывает в Стране восходящего солнца 11 148 000 йен в год (7 023 240 рублей) в год. Во всём мире зарплата капитана воздушного судна выше, чем у второго пилота примерно на 40%, и делается это не просто так — КВС отвечает головой за любое происшествие на борту и испытывает постоянный стресс. И да — в любой стране и при любом правительстве пилоты получали больше, чем принято в среднем по стране — такая специфика работы будет сохраняться до тех пор, пока людей на рейсах не заменит искусственный интеллект.

Из чего складывается зарплата пилота?

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Зарплата гражданского пилота зависит от квалификации, опыта, типа полета, страны, авиакомпании и даже самолёта, на котором он летает. На её размер влияют три основных параметра — оклад, налёт, премия. Оклад гарантированно выплачивается ежемесячно, а всё остальное — "сколько налетал, столько получил". Один час дополнительного налета, по данным собеседников Лайфа в гражданской авиации РФ, стоит около 2000 рублей. В некоторых компаниях он составляет 2500-3000 рублей. По словам опытных пилотов, с 81-го часа стоимость часа налета может увеличиваться до 5000-6000 рублей и легко может дойти до 10 тыс., если пилот согласен на переработки.

Пилот может летать по 80-90 часов в месяц при норме в 80 часов. Зимой этот показатель снижается до 70-75 часов, а летом, особенно в сезон отпусков, налёт может достигать 100 часов. За ночную работу идёт надбавка 20-40% в час. Премия — примерно 50 000 — 80 000 рублей к зарплате. Но её могут легко отобрать за нарушение дисциплины или происшествия на борту, которые лётчик мог предотвратить, но по каким-то причинам не сделал этого. Квартальная премия пилотов гражданской авиации выплачивается регулярно и может составлять до трёх максимальных месячных зарплат, поэтому пилоты гражданских авиалиний легко могут позволить себе хорошее жильё и дорогие машины. Кроме того, почти все они (а также члены их семей) летают самолётами своей авиакомпании бесплатно.