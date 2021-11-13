Как лень заставляет людей невольно создавать прелестные глупости: 15 примеров
Обычно к лени относятся так, словно это что-то плохое. Мы нашли 15 примеров, доказывающих, что иногда лень приводит к чему-то позитивному.
"Когда ну очень лень переводить часы"
Надпись на листке: "Минус один час". Фото © madfruit.co.uk
"Жители этого дома привязали верёвки к крышкам баков, чтобы не пришлось каждый раз спускаться, чтобы выбросить мусор. Гениально"
Фото © Reddit / swagondemhoes
"Выкидывать лоток для краски каждый раз слишком расточительно, а мыть — сущий ад. Так что вот вам решение"
Фото © Reddit / LoosechangeNYC
"Мне было лень смотреть за водой на кухне, так что я слежу за ней по видеосвязи..."
Фото © Reddit / itoa5t
"Даже непонятно, это лень или глупость"
"Эта тропинка — памятник человеческой лени. И да, я тоже ею пользуюсь"
Фото © Reddit / Aukrust
"Ёлка моего отца"
Фото © Reddit / JessicaRabbit4
"В прошлом году поручила мужу собрать рождественские декорации. Вот что я обнаружила сегодня, когда спустилась в подвал. Лайфхак или лень?"
Фото © Reddit / 342636_stephy_a
"Когда мне пришла моя прикроватная тумбочка, я понял, что мне её даже собирать не обязательно"
Фото © Reddit / ImWadeYo
"Ленивый родитель — гениальный родитель"
Фото © Reddit / youandmeandrainbows
"Сегодня 51-й день рождения моего папы. Было слишком лень искать нормальную открытку для него"
Фото © Reddit / CatPresident
"Мы было слишком лень доставать все гирлянды, и вот как я это обыграл"
Фото © Reddit / Cradnee
"Вот как я выключаю свет, когда мне лень встать с дивана"
Фото © imgur.com
"Спросила маму, может ли она принести мне зарядку со второго этажа. Она ответила: "Позови собаку"
Фото © Reddit / sophiebillo1
"Я минут пять осознавал, что мой пятилетний сын изобрёл новую технологию для просмотра видео на iPad без рук"
Фото © Reddit / MerryAntoinette
Ещё больше примеров гениальной человеческой лени — в материале Bored Panda.
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