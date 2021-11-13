Как лень заставляет людей невольно создавать прелестные глупости: 15 примеров

"Когда ну очень лень переводить часы"

Надпись на листке: "Минус один час". Фото © madfruit.co.uk

"Жители этого дома привязали верёвки к крышкам баков, чтобы не пришлось каждый раз спускаться, чтобы выбросить мусор. Гениально"

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"Выкидывать лоток для краски каждый раз слишком расточительно, а мыть — сущий ад. Так что вот вам решение"

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"Мне было лень смотреть за водой на кухне, так что я слежу за ней по видеосвязи..."

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"Даже непонятно, это лень или глупость"

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"Эта тропинка — памятник человеческой лени. И да, я тоже ею пользуюсь"

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"Ёлка моего отца"

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"В прошлом году поручила мужу собрать рождественские декорации. Вот что я обнаружила сегодня, когда спустилась в подвал. Лайфхак или лень?"

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"Когда мне пришла моя прикроватная тумбочка, я понял, что мне её даже собирать не обязательно"

Фото © Reddit / ImWadeYo

"Ленивый родитель — гениальный родитель"

Фото © Reddit / youandmeandrainbows

"Сегодня 51-й день рождения моего папы. Было слишком лень искать нормальную открытку для него"

Фото © Reddit / CatPresident

"Мы было слишком лень доставать все гирлянды, и вот как я это обыграл"

Фото © Reddit / Cradnee

"Вот как я выключаю свет, когда мне лень встать с дивана"

"Спросила маму, может ли она принести мне зарядку со второго этажа. Она ответила: "Позови собаку"

Фото © Reddit / sophiebillo1

"Я минут пять осознавал, что мой пятилетний сын изобрёл новую технологию для просмотра видео на iPad без рук"

Фото © Reddit / MerryAntoinette