15 сумчатых собак

Решение настолько простое, что даже элегантное. Собакенов просто сажают в сумки, рюкзачки, переноски и идут вместе, не беспокоясь о внимании прохожих. А его ну очень много. Незнакомцы регулярно фотографируют собачек в сумках и делятся кадрами в инстаграм-профиле bagdogs.

"Это сумка "Биркин"? Нет, "Тяф-кин"!"

Фото © Instagram / bagdogs

"Представляем вам новую и усовершенствованную модель собаки. Теперь со специальными ручками — удобно брать в дорогу!"

Фото © Instagram / bagdogs

"Кажется, лучше мой день стать уже не сможет"

Фото © Instagram / bagdogs

"Я знал, что в женской сумочке может поместиться куча всего, но такого я не ожидал..."

Фото © Instagram / bagdogs

"Интересно, какое название в "Икее" дали бы этой модели"

Фото © Instagram / bagdogs

"Выдвижной подсобачник, получается"

Фото © Instagram / bagdogs

"А теперь притворись ручной кладью, если не хочешь лететь в клетке"

Фото © Instagram / bagdogs

"Что же такое он смотрит в своём телефоне..."

Фото © Instagram / bagdogs

"... Даже не думай ничего говорить!"

Фото © Instagram / bagdogs

"С такой системой защиты у уличных воришек нет ни единого шанса"

Фото © Instagram / bagdogs

"Когда в зоомагазине не нашлось костюмчика твоего размера"

Фото © Instagram / bagdogs

"С утра забежала в пекарню. Посмотрите, какой сладкий пирожок я купила"

Фото © Instagram / bagdogs

"Спасите!"

Фото © Instagram / bagdogs

"Когда шопинг прошёл хорошо"

Фото © Instagram / bagdogs

"Продуктовая корзина мечты"