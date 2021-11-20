15 сумчатых собак
Настоящие любители собак не оставляют их дома — они берут питомцев с собой, куда бы они ни шли. Правда, не все мохнатые будут смело ходить по магазинам и метро. Приходится справляться с этой бедой.
Решение настолько простое, что даже элегантное. Собакенов просто сажают в сумки, рюкзачки, переноски и идут вместе, не беспокоясь о внимании прохожих. А его ну очень много. Незнакомцы регулярно фотографируют собачек в сумках и делятся кадрами в инстаграм-профиле bagdogs.
"Это сумка "Биркин"? Нет, "Тяф-кин"!"
"Представляем вам новую и усовершенствованную модель собаки. Теперь со специальными ручками — удобно брать в дорогу!"
"Кажется, лучше мой день стать уже не сможет"
"Я знал, что в женской сумочке может поместиться куча всего, но такого я не ожидал..."
"Интересно, какое название в "Икее" дали бы этой модели"
"Выдвижной подсобачник, получается"
"А теперь притворись ручной кладью, если не хочешь лететь в клетке"
"Что же такое он смотрит в своём телефоне..."
"... Даже не думай ничего говорить!"
"С такой системой защиты у уличных воришек нет ни единого шанса"
"Когда в зоомагазине не нашлось костюмчика твоего размера"
"С утра забежала в пекарню. Посмотрите, какой сладкий пирожок я купила"
"Спасите!"
"Когда шопинг прошёл хорошо"
"Продуктовая корзина мечты"
WOW-animals
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