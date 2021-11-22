Мёртвые души: Пять знаков зодиака, для которых любовь — пустой звук
Не все способны дарить другому человеку тепло, но представители этих знаков, кажется, и вовсе забыли, что такое любовь.
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Близнецы запросто могут пустить пыль в глаза, окутав отношения флёром романтики и подарив вам вулкан страстей. Однако большего ждать от них не стоит. В силу своего эгоизма представители этого знака часто совершают неприятные поступки, говорят неправду, к тому же едва ли не лидируют по количеству измен. Звёзды предупреждают: находясь рядом с этим знаком, вам придётся всё время его развлекать, чтобы удержать на себе внимание, а также брать всю ответственность на себя. Но взамен вы не получите ни отдачи, ни благодарности.
Для Козерогов зачастую единственная любовь — это их работа. Как только представители добиваются внимания от человека, который им симпатичен, они тут же снова переключаются на деловую сферу. А их партнёр будет вынужден скучать в одиночестве. Кроме того, Козероги очень упрямы, так что донести до них свою точку зрения — задача повышенного уровня сложности.
Если вы заполучили в партнёры яркого и интересного Водолея, не спешите радоваться, пишет mixnews.lv. В начале отношений они могут очаровать вас, но остынут очень быстро. Представители этого знака любят свободу и новые впечатления и всю свою харизму будут тратить на их поиски, а не на партнёра, который им наскучил. Однако бросить вторую половинку они зачастую отказываются из жалости.
Тем, кто влюбился в Скорпионов, придётся натерпеться, говорят звёзды. Они будут пилить партнёра, пока не узнают его от и до — осторожным представителям этого знака нужно много времени, чтобы открыться. Но и тогда не стоит ждать спокойной жизни. Скорпионы с лихвой покачают вас на эмоциональных качелях и будут вести себя непредсказуемо.
Раки сразу подыскивают себе человека, с которым можно создать семью, а не гонятся за страстью. В начале романа они могут показать себя с лучшей стороны, но затем создадут в отношениях разумную дистанцию. Представители этого знака довольно заботливы, и жизнь с ними будет напоминать тихую гавань, однако это скорее про рациональный подход, а не про любовь. Раки любят, чтобы во всём был порядок, а течение дел соответствовало их графику.
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