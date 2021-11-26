У парня уже нет ушей, губы и носа, и вот что он отрезал себе на этот раз
Любитель бодимодификаций никак не может остановиться, всё больше меняя свою внешность.
Фото © Instagram / the_black_alien_project, jorgebuttowski
33-летний Энтони Лоффредо родом из Франции называет себя чёрным инопланетянином. И, чтобы соответствовать этому званию, он полностью изменил своё тело, перенеся несколько серьёзных операций. А теперь парень отправился в Мексику, чтобы совершить ещё одну экстремальную модификацию — отрезать себе пальцы, пишет Daily Star.
В ходе процедуры Энтони лишился мизинца и безымянного пальца на левой руке, заявив, что так обретает душевный покой. Снимками с процессом и результатом парень поделился в своём инстаграме.
Ранее любитель радикальных трансформаций работал охранником и выглядел как обычный мускулистый парень с эффектным носом с горбинкой. Но в погоне за собственным "инопланетным" идеалом он отрезал нос, уши, губу, разрезал надвое язык и поместил имплантаты под кожу. А белки глаз и почти все тело покрасил в черный цвет.
Вся моя жизнь показала мне, что, если ты действительно чего-то страстно желаешь, это произойдёт
Фото © Instagram / the_black_alien_project, krys_pasiecznik_photo
Энтони спланировал для себя не только необычную жизнь, но и дал распоряжения насчёт смерти. "Хочу, чтобы меня кремировали, когда я умру, а затем отправили в космос, чтобы я вернулся туда, откуда пришёл", — заключил он.
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