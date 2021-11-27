Знакомьтесь! Это Серёга Литвин — простой мужик, который учит всех нас ценить то, что имеем

В русскоязычном "Тиктоке" завирусился профиль Серёги Литвина — многодетного отца из Минусинска, Красноярский край. Ролики litvin24ru не похожи на то, что обычно можно увидеть в рекомендациях. Вместо весёлых танцев и кривляний под чужие монологи — реальная жизнь в русской глубинке 21-го века. Денег едва хватает на продукты, но он продолжает излучать добро.

Кадры из видео © TikTok / litvin24ru

За последние недели ролики с Литвиным стали собирать сотни тысяч и даже миллионы просмотров. В 2019 году друг, перед тем как уйти в армию, отдал будущему блогеру свой телефон, а другой знакомый помогал оплачивать интернет — об этом Литвин сам рассказал на своём YouTube-канале. При этом он не снимает ничего особенного, просто рассказывает, как проходят его дни, как он ищет и хватается за любую работу, чтобы прокормить семью. Потаскал кирпичи — значит, у детей сегодня будет колбаса, а если ещё и мусор дали убрать, то и на 200 граммов конфет хватит. Он искренне радуется простым вещам.

Кадры из видео © TikTok / litvin24ru

Простота Серёги обезоруживает пользователей — сейчас на его аккаунт в TikTok подписано почти 300 тысяч человек. Благодаря такой популярности подскочило и количество фанатов на YouTube. Ещё пару месяцев назад их было чуть больше 10 тысяч, а сейчас уже почти 40. Правда, в комментариях находятся и хейтеры. Пока одни хвалят мужчину за жертвенность, другие негодуют — мол, если денег нет, зачем нужно было заводить так много детей. Про мать Сергей ничего не рассказывает, но, по всей видимости, он отец-одиночка и просто не хочет делиться чем-то грустным.

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