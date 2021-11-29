Песков вновь призвал Украину к выполнению Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил о неизменной позиции главы государства Владимира Путина по поводу Украины. Он отметил, что мнение российского лидера заключается в том, что Киев должен выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

"Позиция президента Путина известна. Важно сделать так, чтобы Минские договорённости претворялись в жизнь. Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые он на себя взял. Этого пока не происходит", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, какой будет позиция России по вопросам Украины в переговорах с США.