Пять причин, которые заставляют американцев думать о переезде из США

Пользователь Reddit catlady427 задал вопрос, который юзеры портала мгновенно поддержали тысячами голосов: он спросил, что в Америке является самым большим обманом. Поначалу мнением делились туристы и приезжие, но после в сообщество подтянулись коренные американцы. Их ответы серьёзно пошатнули имидж Штатов как свободной страны свободных людей.

Медицинская страховка

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"Больше всего меня бесит, когда врач моей дочери выписывает ей лекарство Х от её проблемы. Но страховая компания отказывается его оплачивать, потому что они не согласны с тем, что ей нужно именно то лекарство. Лично мне кажется абсурдным тот факт, что они имеют право отрицать то, что прописал врач, исходя из каких-то своих представлений того, что нужно и не нужно пациенту", — landob. "Медицинская страховка — настолько прогнившая система, что будет легче ликвидировать все существующие страховые компании и начать всё сначала", — WhenBlueMeetsRed.

Студенческие кредиты

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"Плюсую! Моя подруга взяла студенческую ссуду на 40 тысяч долларов. На данный момент она уже заплатила 33 тысячи долларов, но при этом ещё торчит им 54 тысячи! Это нелепо", — AthanasiaStygian. "Восемь лет назад я взял кредит на обучение в размере 35 тысяч. За эти годы я выплатил 25 тысяч, но всё ещё должен банку... 32 тысячи долларов!" — Drunky_pants88.

Религия в политике

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"Это то, что сводит меня с ума как христианина, живущего в Америке. Я молодой пастор, и я прошёл теологическое обучение, чтобы изучать Библию и постигать её первоначальный смысл. Если президент выставляет напоказ Библию, прогуливаясь по улицам, это не делает его религиозным человеком. Этот чувак, очевидно, прожил безудержную греховную жизнь, почти не заботясь о других людях", — drewhead118.

Кредитный рейтинг

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"В какой вселенной то, что вы закрываете свой кредит, — это фактор риска? То есть ты возвращаешь с процентами то, что должен, но твой рейтинг только падает. То, что я плачу по счетам, выглядит ненадёжно? Например, недавно я разобрался со своей старой кредиткой — и мой рейтинг упал на 130 пунктов", — Squaragus_Asparagus. "А потом тебе приходится тратить ещё сотни долларов на специалистов, чтобы они исправили твой профиль, ведь кредитные организации не слушают обычных людей", — waca2323.

Служба по контракту

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