Во Владикавказе одинокая бабушка пообещала подарить дачу тому, кто вернёт ей кота — живого или мёртвого

Жители Владикавказа обсуждают душераздирающее обращение престарелой женщины, которая отчаянно просит найти и вернуть ей любимого чёрного кота. Даже если он мёртв — "чтобы его уже не ждать и не искать". Это тот случай, когда фраза "весь город на ушах" используется не для красного словца. Об исчезнувшем питомце и правда слышал каждый первый владикавказец. Эта история поделила местных жителей на тех, кто ищет кота, на тех, кому всё равно, и на тех, кто считает, что бабушке нужна помощь, но скорее психологическая.

Фото © VK / ЧП / Владикавказ

Объявление завирусилось в основных группах соцсетей и мессенджеров жителей Владикавказа — администраторы призывали пользователей помочь в поиске питомца, так что кот — теперь самый разыскиваемый объект во всей Северной Осетии. Журналисты связались с женщиной по номеру телефона, который она указала в объявлении. Автором оказалась 78-летняя Алла Ивановна. Она уже давно начала собирать бездомных котов на улицах города, но в последние годы с ней остались только двое самых любимых питомцев.

Изображение из фотобанка. Фото © Unsplash / Ergita Sela