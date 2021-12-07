Во Владикавказе одинокая бабушка пообещала подарить дачу тому, кто вернёт ей кота — живого или мёртвого
Одинокая старушка пришла в отчаяние, потеряв самое дорогое, что у неё было.
Жители Владикавказа обсуждают душераздирающее обращение престарелой женщины, которая отчаянно просит найти и вернуть ей любимого чёрного кота. Даже если он мёртв — "чтобы его уже не ждать и не искать". Это тот случай, когда фраза "весь город на ушах" используется не для красного словца. Об исчезнувшем питомце и правда слышал каждый первый владикавказец. Эта история поделила местных жителей на тех, кто ищет кота, на тех, кому всё равно, и на тех, кто считает, что бабушке нужна помощь, но скорее психологическая.
Фото © VK / ЧП / Владикавказ
Объявление завирусилось в основных группах соцсетей и мессенджеров жителей Владикавказа — администраторы призывали пользователей помочь в поиске питомца, так что кот — теперь самый разыскиваемый объект во всей Северной Осетии. Журналисты связались с женщиной по номеру телефона, который она указала в объявлении. Автором оказалась 78-летняя Алла Ивановна. Она уже давно начала собирать бездомных котов на улицах города, но в последние годы с ней остались только двое самых любимых питомцев.
За это время Алла Ивановна очень прикипела к малышу, а когда её муж скончался из-за ковида, ей не на кого было направить свою любовь, заботу и чувства, кроме как на кошек. И хоть шансы найти любимца крайне малы, пенсионерка пока не теряет надежды, ей в этом помогают неравнодушные люди. Нашлись те, для кого боль одинокого человека стала личной болью. Желающих помочь много, но кота до сих пор не нашли. Алла Ивановна от отчаяния пообещала подарить дачу тому, кто найдёт питомца.
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