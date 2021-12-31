Редкие советские игрушки, которые сейчас можно выгодно продать

На цену раритетных игрушек влияет множество условий: материал, год выпуска, ограниченность серии, предложение. Чтобы понимать все тонкости, нужно этим заниматься. Удивительно, но таких коллекционеров всё больше. И если у вас в планах избавиться от старых игрушек, которые лежат на антресолях, на чердаке или в гараже, то, возможно, вы потенциальный делец.

Педальные машины

Фото © Avito

О таком мечтал каждый советский мальчишка. Ребята выросли, а желания никуда не делись. Теперь игрушки продают от пяти до 200 тысяч рублей, и ведь на них есть спрос! Особенно дорогая модель — "Москвич-2141". Его выпускали ограниченной серией во второй половине восьмидесятых, и теперь коллекционеры гоняются за ними по всему миру. Недавно один такой "Москвич" продали за 350 тысяч рублей.

Копии автомобилей в масштабе

Фото © Avito

В этой категории самые дорогие модели — с номерами и в заводской упаковке. Такие можно продать за цену от двух до пяти тысяч. А редкие экземпляры уходят за десять тысяч и дороже. Особенно повезёт, если в своей кладовке вы обнаружите модель "Москвича-412". Цена на такую у коллекционеров разнится от 20 до 200 тысяч рублей.

Нина в скафандре

Фото © Avito

Обычную шагающую куклу Нину можно продать за пять тысяч рублей, если она в хорошем состоянии и у неё исправно работают все механизмы. Но есть и "лимитки" — например, по случаю полёта Терешковой в космос фабрика "Кругозор" выпустила игрушку в оранжевом скафандре. Теперь такие продают за 120 тысяч рублей!

Целлулоидная Иришка

Фото © Avito

Забавная кукла Иришка выпускалась тюменским химкомбинатом в 50-х годах прошлого века. Первый экземпляр, который выставили на аукцион, ушёл за 23 тысячи. Сейчас интересные модели продают на "Авито" от 10 тысяч рублей. Коллекционеры любят крошечную куклу за её необычную внешность.

Педальная лошадка

Фото © eBay

Антикварная советская лошадка — не самая популярная игрушка на территории современной России, однако сейчас её продают за вполне серьёзные деньги. На иностранном сайте объявлений eBay цены варьируются от 40 тысяч рублей до 140 тыс. Причём за отправку редкого экземпляра придётся заплатить ещё десять тысяч.

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