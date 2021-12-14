Госдума проголосовала в первом чтении за закон об инсайдерской информации в спорте
Предусматривается закрепление в законе понятия "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта".
Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфликте интересов и инсайдерской информации в спорте. Поправки предполагается внести в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
В соответствии с проектом предусматривается закрепление на законодательном уровне понятий "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерская информация".
Согласно документу, использование инсайдерской информации будет считаться противоправным влиянием на результат соревнований. Предотвращать возможный конфликт интересов должны будут клубы.
Перечни инсайдерской информации доверено утверждать общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. В течение пяти дней с момента утверждения эти перечни должны быть опубликованы на официальных сайтах организаций.
Законопроект об инсайдерской информации в спорте был разработан Минспортом. Глава ведомства Олег Матыцин считает соблюдение правил справедливой борьбы одной из главных ценностей олимпизма.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк