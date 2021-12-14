Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 декабря 2021, 17:13

Госдума проголосовала в первом чтении за закон об инсайдерской информации в спорте

Предусматривается закрепление в законе понятия "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта".

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфликте интересов и инсайдерской информации в спорте. Поправки предполагается внести в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

В соответствии с проектом предусматривается закрепление на законодательном уровне понятий "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерская информация".

Согласно документу, использование инсайдерской информации будет считаться противоправным влиянием на результат соревнований. Предотвращать возможный конфликт интересов должны будут клубы.

Глава Минспорта рассказал о желании России провести ещё одну Олимпиаду
Глава Минспорта рассказал о желании России провести ещё одну Олимпиаду

Перечни инсайдерской информации доверено утверждать общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. В течение пяти дней с момента утверждения эти перечни должны быть опубликованы на официальных сайтах организаций.

Законопроект об инсайдерской информации в спорте был разработан Минспортом. Глава ведомства Олег Матыцин считает соблюдение правил справедливой борьбы одной из главных ценностей олимпизма.

BannerImage

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Роман Фейгин
  • Новости
  • Госдума
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar