Госдума проголосовала в первом чтении за закон об инсайдерской информации в спорте

Предусматривается закрепление в законе понятия "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта".

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфликте интересов и инсайдерской информации в спорте. Поправки предполагается внести в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

В соответствии с проектом предусматривается закрепление на законодательном уровне понятий "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерская информация".

Согласно документу, использование инсайдерской информации будет считаться противоправным влиянием на результат соревнований. Предотвращать возможный конфликт интересов должны будут клубы.

Перечни инсайдерской информации доверено утверждать общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. В течение пяти дней с момента утверждения эти перечни должны быть опубликованы на официальных сайтах организаций.