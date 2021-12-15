"Интер" расторгнет контракт с Эриксеном, который пережил остановку сердца на поле
Во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией футболист потерял сознание.
Миланский "Интер" собирается расторгнуть контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном, который пережил остановку сердца прямо на поле во время чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет Goal.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Поводом для этого стал запрет от Национального олимпийского комитета Италии (CONI) на использование установленного Эриксену дефибриллятора. При этом датчанин сможет забесплатно присоединиться к любой другой команде, где будет возможно использование данного устройства. Добавим, что в последнее время Эриксен стал тренироваться с клубом "Оденсе".
Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией 12 июня. В концовке первого тайма он рухнул на газон и не смог подняться. Хавбека доставили в больницу, где его состояние улучшилось. По словам врачей, футболист перенёс остановку сердца. Через неделю после инцидента 29-летнему полузащитнику успешно провели операцию по установке кардиостимулятора.
ТАСС / Friedemann Vogel / POOL