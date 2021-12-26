Три знака зодиака, чья интимная жизнь в 2022 году будет ярче других

Близнецы

Ветреных Близнецов ждёт яркая интимная жизнь. Они смогут обрести любовь с приходом лета. При этом нужный человек уже может находиться в их окружении. Однако стоит быть готовым к тому, что роман продлится недолго, а начало и вторая половина года пройдут довольно спокойно.

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Весы

Весы могут вступить в любовную игру уже в самом начале года. Кокетливые и коммуникабельные представители этого знака будут купаться во внимании. Звёзды советуют быть внимательнее, чтобы суметь распознать в новом знакомом того самого.

Скорпион