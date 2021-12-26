Три знака зодиака, чья интимная жизнь в 2022 году будет ярче других
Представителям этих знаков стоит приготовиться к довольно насыщенному периоду, ведь звёзды сулят им большую удачу на личном фронте.
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Близнецы
Ветреных Близнецов ждёт яркая интимная жизнь. Они смогут обрести любовь с приходом лета. При этом нужный человек уже может находиться в их окружении. Однако стоит быть готовым к тому, что роман продлится недолго, а начало и вторая половина года пройдут довольно спокойно.
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Весы
Весы могут вступить в любовную игру уже в самом начале года. Кокетливые и коммуникабельные представители этого знака будут купаться во внимании. Звёзды советуют быть внимательнее, чтобы суметь распознать в новом знакомом того самого.
Скорпион
Роковые Скорпионы и так могут похвастаться насыщенной сексуальной жизнью, но 2022-й принесёт им ещё более разнообразный опыт, пишет WomanHit.ru. В течение всего года они будут собирать восторженные взгляды и смогут найти не только хорошего любовника, но и долгосрочные отношения. Однако для этого им стоит быть спокойнее и сдерживать свою необузданную натуру.
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