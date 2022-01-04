Как украинская силачка стала служить в полиции и почему на эту красотку опасно смотреть

Физическая сила и обезоруживающая красота — одни из главных характеристик украинки Наталии Полосенко. Девушка живёт и служит в полиции Киева, и от её фото в форме пользователи не могут отвести глаз.

Наталия Полосенко. Фото © Instagram / _nataha_mahina__

Своей фигурой Наталия обязана усердным тренировкам. Красавица окончила Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и получила звание кандидата в мастера спорта, пишет znaj.ua. Она входит в сборную Украины по перетягиванию каната и занималась боксом. "Зови меня просто: Машина", — гласит описание у силачки на странице.

Наталия Полосенко. Фото © Instagram / _nataha_mahina__

О том, насколько сильно украинка изменилась внешне благодаря спорту, можно судить по её старым снимкам. На фото школьных времён и кадрах с выпускного в 2015 году позирует хрупкая девушка с милой, почти детской улыбкой.

Наталия Полосенко. Фото © VK / Наташа Полосенко

Однако красавица обладает сильным характером и не боится рисковать. Серьёзный настрой Наталии можно понять и по постам в "Инстаграме". "Надеюсь, ты выиграешь в той битве, о которой никому не рассказываешь", "Дайте человеку цель, рaди которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации", "Всегда думай о большем, не принижай свои мечты", "Всё, что вы хотите, ждёт вас по ту сторону зоны комфорта", — мотивирует спортсменка своих подписчиков.

Наталия Полосенко. Фото © Instagram / _nataha_mahina__

Наталия родилась в Житомирской области и в киевскую полицию попала в прошлом году. Сейчас девушка служит в полку особого назначения.

Наталия Полосенко. Фото © Instagram / _nataha_mahina__

Защищать сограждан от преступников украинка мечтала с юных лет. И ради того, чтобы носить заветные погоны, прошла профессиональную переподготовку после вуза.

Наталия Полосенко. Фото © Instagram / _nataha_mahina__

Бодибилдерша, полицейский и красавица в одном лице — опасный коктейль не только для преступников, но и для обычных людей. Ведь девушка с лёгкостью похищает сердца пользователей Сети.

Наталия Полосенко. Фото © Instagram / _nataha_mahina__