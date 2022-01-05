Эти факты принимали за очередные теории заговора, но они оказались чистейшей правдой

Пользователь "Реддита" S-A_DClown решил обсудить теории заговора с другими обитателями соцсети. Но никакого "Пиццагейта" и рептилоидов — только случаи, когда "бред" оказывался реальностью.

Президент Никсон

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"К концу своего правления президент США Никсон был жутким параноиком. Поэтому, когда он публично заявил, что за ним шпионит Пентагон, население просто над ним посмеялось. И лишь потом выяснилось, что это была чистейшая правда" — outsidepr.

Табачный бизнес

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"В середине прошлого века поговаривали, что боссы табачных компаний затыкают рты учёным и спонсируют ложные исследования, которые доказывают, что курение совершенно безопасно для здоровья. Сейчас, спустя 70 лет, очевидно, что это были не просто слухи" — Oh-Oh-Ophelia.

Остров Эпштейна

Фото © Facebook / Jeffrey Epstein

"Остров Эпштейна. О нём ходили дикие слухи ещё за двадцать лет до того, как выяснилось, что он действительно существовал и там творился полный мрак" — Prikkasaurus_Rex. Джеффри Эпштейн — некогда один из богатейших финансистов США. Мужчина скончался в 2019 году, но сейчас доказано, что ещё при жизни на своём острове с замком он устроил настоящее царство разврата, где вместе с другими влиятельными личностями домогался несовершеннолетних девочек.

Сахар — зло?

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