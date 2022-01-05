Эти факты принимали за очередные теории заговора, но они оказались чистейшей правдой
Любители подозревать неладное обычно нещадно высмеиваются окружающими, но в этот раз время всё расставило по местам и доказало их правоту.
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Пользователь "Реддита" S-A_DClown решил обсудить теории заговора с другими обитателями соцсети. Но никакого "Пиццагейта" и рептилоидов — только случаи, когда "бред" оказывался реальностью.
Президент Никсон
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"К концу своего правления президент США Никсон был жутким параноиком. Поэтому, когда он публично заявил, что за ним шпионит Пентагон, население просто над ним посмеялось. И лишь потом выяснилось, что это была чистейшая правда" — outsidepr.
Табачный бизнес
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"В середине прошлого века поговаривали, что боссы табачных компаний затыкают рты учёным и спонсируют ложные исследования, которые доказывают, что курение совершенно безопасно для здоровья. Сейчас, спустя 70 лет, очевидно, что это были не просто слухи" — Oh-Oh-Ophelia.
Остров Эпштейна
Фото © Facebook / Jeffrey Epstein
"Остров Эпштейна. О нём ходили дикие слухи ещё за двадцать лет до того, как выяснилось, что он действительно существовал и там творился полный мрак" — Prikkasaurus_Rex.
Джеффри Эпштейн — некогда один из богатейших финансистов США. Мужчина скончался в 2019 году, но сейчас доказано, что ещё при жизни на своём острове с замком он устроил настоящее царство разврата, где вместе с другими влиятельными личностями домогался несовершеннолетних девочек.
Сахар — зло?
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"Была теория, что сахарная промышленность платит учёным, чтобы в исследованиях они обвиняли жир, а не сахар в сердечных и других заболеваниях" — HippasusOfMetapontum.
Всё это держалось в секрете десятилетиями. Только в 2016 году заговор "сахарных королей" удалось раскрыть, но за полвека влияние оказалось слишком сильным. Даже спустя пять лет мало кто знает о реальном влиянии сахара на организм.
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