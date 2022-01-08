10 жёстких фраз, которые сделают больно любому бывшему
Расставания редко проходят безболезненно, поэтому психолог Мишель Девани рассказала, что можно предъявить партнёру, который плохо с вами обошёлся и разбил сердце.
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1. "Я рада, что мы расстались, ты принял правильное решение!"
Если вас обуревает злость после разрыва или вы всё ещё влюблены и хотите вернуть прошлые отношения, не стоит унижаться перед бывшим. Оставайтесь хладнокровными и покажите, что вы сами несёте ответственность за свою судьбу.
2. "Я намного счастливее, когда мы не вместе!"
Дайте понять бывшей паре, что вы не пропали без неё и отлично справляетесь. Эта фраза звучит довольно жёстко, но с её помощью можно выплеснуть накопившиеся эмоции, отмечает Мишель Девани.
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3. "Мой новый партнёр лучше в постели".
Это высказывание — удар ниже пояса, но, как говорится, в любви и на войне все средства хороши. Бывшему или бывшей явно будет над чем подумать, и размышления их ждут не самые радостные.
4. "С тобой я не знала, что такое оргазм".
Дополнить предыдущий пункт можно ещё более беспощадной фразой, которая окончательно деморализует того, кто не пощадил ваше сердце.
5. "Сначала я плакала, но теперь счастлива как никогда".
Эти слова помогут вернуть с небес на землю парня, который думает, что вы всё ещё страдаете из-за него и не можете спокойно спать.
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6. "Теперь я понимаю, как плохо ты со мной обращался".
Ещё один способ показать, что бывшая пара была далеко не идеальна. Теперь вы наконец поняли, как работают гармоничные отношения, и счастливы, что расстались.
7. "Я сама должна была разорвать отношения ещё раньше".
Отличный способ донести до бывшего, что вы только рады тому, что в итоге он вас от себя избавил.
8. "С тобой я потратила время впустую".
Если вы действительно считаете, что потратили время зря, и хотите что-то сказать напоследок, то эта фраза будет кстати. Так вы докажете, что вам больше не больно из-за того, что партнёр сделал или что может сделать в будущем.
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9. "Друзья предупреждали меня на твой счёт".
Дайте понять, что ваши отношения изначально были ошибкой, которую вы допустили, несмотря на предостережения близких.
10. "Ты меня сильно обидел".
Однако можно обойтись без хитрых уловок и сказать простую, но ёмкую правду — что бывшая пара вас сильно обидела. Ведь иногда услышать такое больнее, чем целую кучу злых слов.
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