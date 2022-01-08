10 жёстких фраз, которые сделают больно любому бывшему

1. "Я рада, что мы расстались, ты принял правильное решение!"

Если вас обуревает злость после разрыва или вы всё ещё влюблены и хотите вернуть прошлые отношения, не стоит унижаться перед бывшим. Оставайтесь хладнокровными и покажите, что вы сами несёте ответственность за свою судьбу.

2. "Я намного счастливее, когда мы не вместе!"

Дайте понять бывшей паре, что вы не пропали без неё и отлично справляетесь. Эта фраза звучит довольно жёстко, но с её помощью можно выплеснуть накопившиеся эмоции, отмечает Мишель Девани.

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3. "Мой новый партнёр лучше в постели".

Это высказывание — удар ниже пояса, но, как говорится, в любви и на войне все средства хороши. Бывшему или бывшей явно будет над чем подумать, и размышления их ждут не самые радостные.

4. "С тобой я не знала, что такое оргазм".

Дополнить предыдущий пункт можно ещё более беспощадной фразой, которая окончательно деморализует того, кто не пощадил ваше сердце.

5. "Сначала я плакала, но теперь счастлива как никогда".

Эти слова помогут вернуть с небес на землю парня, который думает, что вы всё ещё страдаете из-за него и не можете спокойно спать.

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6. "Теперь я понимаю, как плохо ты со мной обращался".

Ещё один способ показать, что бывшая пара была далеко не идеальна. Теперь вы наконец поняли, как работают гармоничные отношения, и счастливы, что расстались.

7. "Я сама должна была разорвать отношения ещё раньше".

Отличный способ донести до бывшего, что вы только рады тому, что в итоге он вас от себя избавил.

8. "С тобой я потратила время впустую".

Если вы действительно считаете, что потратили время зря, и хотите что-то сказать напоследок, то эта фраза будет кстати. Так вы докажете, что вам больше не больно из-за того, что партнёр сделал или что может сделать в будущем.

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9. "Друзья предупреждали меня на твой счёт".

Дайте понять, что ваши отношения изначально были ошибкой, которую вы допустили, несмотря на предостережения близких.

10. "Ты меня сильно обидел".