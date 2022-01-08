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10 работ, которые наши студенты отправляли преподавателям на проверку, тут же об этом пожалев

Для современного студента написать хорошую работу — полдела. После этого главное — всё перепроверить, чтобы не отправить преподавателю что-то не то. Ниже — 10 примеров, когда что-то пошло не так.

8 января, 08:45

Фото © Twitter / ___hennessy, commiegender

"Прикол из жизни. Отправила научнице курсач ВОТ ТАК, хорошо хоть сейчас об этом вспомнила, а не завтра"

Фото © Twitter / frauspielrein

Фото © Twitter / frauspielrein

"Моя одногруппница отправила свой диплом дипломному руководителю на проверку. Молодец. Зачёт"

Фото © Twitter / AlinaZhara

Фото © Twitter / AlinaZhara

"Одногруппница случайно перепутала почты и отправила работу по истории математику, у меня истерика"


Фото © Twitter / voemsu

Фото © Twitter / voemsu

"Одногруппница ошиблась диалогом и отправила ЭТУ фотку в чат потока. Ппц, я ей завидую... проводит время со вкусом(("

Фото © Twitter / commiegender

Фото © Twitter / commiegender

"Я щас декану отправила курсач с такой фоткой"

Фото © Twitter / pokolenie2002

Фото © Twitter / pokolenie2002

"И да, этот документ мой кореш кинул преподу"

Фото © Twitter / MyGreenEyes01

Фото © Twitter / MyGreenEyes01

"Я скинула преподу ЭТОТ ВАРИАНТ"

Фото © Twitter / sssinfi

Фото © Twitter / sssinfi

"У меня "залагала" прога, и я отправила на проверку файл с названием "Сасантехника"

Фото © Twitter / ___hennessy

Фото © Twitter / ___hennessy

"Вещи, которые просто имеют смысл, — эссе по криминологии моей одногруппницы, которое она отправила преподу на проверку за неделю до пары"

Фото © Twitter / M1RTGV

Фото © Twitter / M1RTGV

"Отправила, значит, курсач преподу..."

Фото © Twitter / gotika_dead

Фото © Twitter / gotika_dead

Студент-медик в ужасе сбежал c урока анатомии, увидев, чей труп лежит в классе

Студент-медик в ужасе сбежал c урока анатомии, увидев, чей труп лежит в классе

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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