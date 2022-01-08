10 работ, которые наши студенты отправляли преподавателям на проверку, тут же об этом пожалев
Для современного студента написать хорошую работу — полдела. После этого главное — всё перепроверить, чтобы не отправить преподавателю что-то не то. Ниже — 10 примеров, когда что-то пошло не так.
Фото © Twitter / ___hennessy, commiegender
"Прикол из жизни. Отправила научнице курсач ВОТ ТАК, хорошо хоть сейчас об этом вспомнила, а не завтра"
Фото © Twitter / frauspielrein
"Моя одногруппница отправила свой диплом дипломному руководителю на проверку. Молодец. Зачёт"
Фото © Twitter / AlinaZhara
Фото © Twitter / voemsu
"Одногруппница ошиблась диалогом и отправила ЭТУ фотку в чат потока. Ппц, я ей завидую... проводит время со вкусом(("
Фото © Twitter / commiegender
"Я щас декану отправила курсач с такой фоткой"
Фото © Twitter / pokolenie2002
"И да, этот документ мой кореш кинул преподу"
Фото © Twitter / MyGreenEyes01
"Я скинула преподу ЭТОТ ВАРИАНТ"
Фото © Twitter / sssinfi
"У меня "залагала" прога, и я отправила на проверку файл с названием "Сасантехника"
Фото © Twitter / ___hennessy
"Вещи, которые просто имеют смысл, — эссе по криминологии моей одногруппницы, которое она отправила преподу на проверку за неделю до пары"
Фото © Twitter / M1RTGV
"Отправила, значит, курсач преподу..."
Фото © Twitter / gotika_dead
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