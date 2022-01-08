10 работ, которые наши студенты отправляли преподавателям на проверку, тут же об этом пожалев

"Прикол из жизни. Отправила научнице курсач ВОТ ТАК, хорошо хоть сейчас об этом вспомнила, а не завтра"

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"Моя одногруппница отправила свой диплом дипломному руководителю на проверку. Молодец. Зачёт"

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"Одногруппница случайно перепутала почты и отправила работу по истории математику, у меня истерика"



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"Одногруппница ошиблась диалогом и отправила ЭТУ фотку в чат потока. Ппц, я ей завидую... проводит время со вкусом(("

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"Я щас декану отправила курсач с такой фоткой"

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"И да, этот документ мой кореш кинул преподу"

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"Я скинула преподу ЭТОТ ВАРИАНТ"

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"У меня "залагала" прога, и я отправила на проверку файл с названием "Сасантехника"

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"Вещи, которые просто имеют смысл, — эссе по криминологии моей одногруппницы, которое она отправила преподу на проверку за неделю до пары"

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"Отправила, значит, курсач преподу..."