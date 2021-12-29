Добрая душа или деспот: Как по форме глаз понять, от кого стоит держаться подальше

Писатель Лев Толстой говорил, что глаза — зеркало души, правда, имел в виду он тогда немного иное. Но физиономисты нашли способ увидеть самую суть человека, нужно всего лишь посмотреть на форму глаза. Именно она раскроет все секреты и укажет на его характер, пишет Rsute.

Большие

Люди с большими глазами чаще всего приятны в общении и обладают лёгким характером. Они очень дружелюбны, всегда настроены положительно и имеют предрасположенность к профессиям в сфере искусства. Однако есть и минусы — такие люди очень ранимы и обидчивы, любое неосторожное слово может вызвать нежелательную реакцию.

Раскосые

Среди обладателей раскосых глаз нередко встречаются настоящие адреналиновые наркоманы. Они любят пощекотать себе нервишки, а так как их деятельности и энергичности можно только позавидовать, то делают они это со страшной регулярностью. А сильный характер и амбициозность помогают им игнорировать все непрошеные советы об их выборе образа жизни.

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Узкие

По узким глазам можно сразу опознать человека с чёткой целью и планом её достижения. Такие люди очень педантичны, у них всё разложено по полочкам, и любой бардак для них неприемлем — и в делах, и в мыслях. Принципиальность делает из них верных друзей и партнёров, однако есть и обратная сторона медали. Предательство они не прощают, а потому постоянно подозревают близких во всех смертных грехах.

С опущенными уголками

Таких людей очень любят окружающие, но живётся им не слишком сладко. У обладателей таких глаз часто большая и дружная семья. Характер у них просто золотой, и они всегда готовы прийти на помощь. Поэтому чужие проблемы их часто волнуют больше своих, чем близкие и любят пользоваться. Люди с опущенными уголками глаз нередко живут больше для других, чем для себя.

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Выпуклые

Обладатели выпуклых глаз всегда очень рассудительны и умны, а потому все вопросы они предпочитают решать словесно и даже не повышая тона. Они ко всем могут найти подход, но и к ним легко втереться в доверие. Несмотря на огромный интеллект, такие люди нередко становятся жертвами злых намерений, потому как до последнего верят в человека.

Глубоко посаженные