Дорохов набил тату с лицом Мигеля на пятой точке, превратив очередное шоу в треш

В среду вечером на ТНТ в эфир пустили новогодний выпуск шоу "Я тебе не верю". Это проект Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева, в котором гости должны угадывать, где правда, а где им бессовестно лгут. На этот раз юмористы старались развести члена жюри "Танцы" Мигеля и единственную девушку в Comedy Club Марину Кравец. Свежий эпизод в очередной раз доказал, что Дорохова лучше не пускать на ТВ, иначе любая программа скатится в треш.

Кадр из видео © Premiere One

К финалу участники пришли на равных, так что победу определил последний этап. На экранах появился Дорохов, который заявил, что сейчас он пойдёт делать тату на ягодице с изображением Мигеля. Задача звёзд ТНТ была отгадать — действительно ли Денис решился на такой безбашенный поступок. Сам танцор заявил, что, если этот ужас окажется правдой, он набьёт имя Дорохова у себя на руке — настолько он был уверен, что это неправда. Вот только... кто знал, что юморист действительно пойдёт на что угодно ради рейтингов.

Кадр из видео © Premiere One