Дорохов набил тату с лицом Мигеля на пятой точке, превратив очередное шоу в треш
Комик пошёл на безбашенный шаг просто ради того, чтобы обыграть участников... И ему это удалось.
Фото © Instagram / dorokhovdenisofficial, кадр из видео © Premiere One
В среду вечером на ТНТ в эфир пустили новогодний выпуск шоу "Я тебе не верю". Это проект Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева, в котором гости должны угадывать, где правда, а где им бессовестно лгут. На этот раз юмористы старались развести члена жюри "Танцы" Мигеля и единственную девушку в Comedy Club Марину Кравец. Свежий эпизод в очередной раз доказал, что Дорохова лучше не пускать на ТВ, иначе любая программа скатится в треш.
К финалу участники пришли на равных, так что победу определил последний этап. На экранах появился Дорохов, который заявил, что сейчас он пойдёт делать тату на ягодице с изображением Мигеля. Задача звёзд ТНТ была отгадать — действительно ли Денис решился на такой безбашенный поступок. Сам танцор заявил, что, если этот ужас окажется правдой, он набьёт имя Дорохова у себя на руке — настолько он был уверен, что это неправда. Вот только... кто знал, что юморист действительно пойдёт на что угодно ради рейтингов.
Под шокированные возгласы участников Денис оголил ягодицу, с которой выглядывал портрет Мигеля... почему-то с длинными волосами. Судя по всему, ведущему татуировка далась легко. По его словам, труднее всего было объяснить жене, что за "баба" появилась у него на попе: "Самое сложное было Эльвире объяснить, что это для работы надо и что это не новая моя тёлка. Но я её сведу! Это будет больно, но я сведу". Теперь остаётся только ждать, пока на руке Мигеля появится тату "Денис", ведь, отойдя от шока, он заверил, что исполнит своё обещание, пишет Cosmopolitan.
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