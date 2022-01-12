Смертельное оружие: Почему атомные подлодки доводят до нервного срыва обычных рыбаков За 70 лет больше ста субмарин попало в рыбацкие сети. В лучшем случае для рыбаков это заканчивалось сильным стрессом и потерей корабля. Но везло далеко не всем. 11 января, 21:40 Подводная лодка Nautilus. Фото © Getty Images / Bob Haswell / Daily Express / Hulton Archive

Бермудский треугольник в Балтике

Пасмурный день 28 августа 1945 года надолго запомнился шведским рыбакам, вышедшим в Балтийское море. Вместе с треской, камбалой, лососем и кефалью в их траулеры угодило нечто настолько тяжёлое, что поднять это не смогли даже лебёдки со стальными тросами. Шхуна накренилась, рискуя уйти под воду. По ту сторону водной глади оказалась советская ПЛ М-90 (тип "Малютка"), вышедшая в дозор и внезапно запутавшаяся в сетях. Экипажу не удалось ни самостоятельно отцепиться, ни порвать сети.

Производители тралов достигли прогресса: за сорок лет до этого субмарина "Сом" с лёгкостью прорвала даже не рыбацкие, а противолодочные сети. Советским подводникам пришлось обнаружить себя, показать шведам флаг и попросить ослабить тросы, после чего субмарина снова ушла под воду. Инцидент не получил развития — каждый остался при своём.

Подводная лодка в мутной воде

Подводная лодка Nautilus в 1955 году. Фото © Wikipedia

Начиная с 1945 года попадания подлодок в сети стали регулярными. В 1956-м первая в мире атомная подлодка USS Nautilus (SSN-571) попала в сети рыбацкой шхуны на глубине 150 футов у побережья Нью-Джерси. Если бы рыбаки не догадались "обрубить концы", всё бы закончилось плачевно. Тогда мореманам без погон повезло — несколько тысяч долларов на ремонт судна и все живы. Экипажи держат при себе специальные карты рыбацких зон, но никто не застрахован от того, что шальной рыбак решит половить рыбку в нейтральных водах, где могут проходить учения субмарин. Сонары, установленные на субмаринах, не идентифицируют сети либо делают это недостаточно эффективно.

2 апреля 2015 года в Охотском море потерпел крушение морозильный траулер "Дальний Восток". Трагедия унесла 56 жизней. В качестве одной из версий рассматривали попадание в сети атомной подлодки. Официальная экспертиза показала, что виной всему — несоблюдение техники безопасности при эксплуатации и переоборудовании судна. В заключении эксперты написали: "Дальний Восток" опрокинулся из-за нарушения балластировки судна во время подъёма трала". Тем не менее призрак неуловимой подлодки ещё долго мерещился впечатлительным рыбакам.

Американская подлодка и таинственный остров

USS Robert E. Lee Фото © Navysite.de

В 1968-м субмарина USS Robert E. Lee (SSBN-601) угодила в сети траулера "Лотарингия-Бретань", что заставило помучиться экипажи обоих судов: чтобы подлодку отцепить от сети, всем понадобилось пять часов. В других случаях рыбаки теряли сети (ущерб от 2000 долларов и выше), ломали плавсредства, субмарины повреждали гидролокаторы, экипажи получали взыскания. 29 марта 1984 года в проливе Скагеррак датский траулер Ane Kathrine на глазах у многочисленных свидетелей просто взял и ушёл под воду (а вместе с ним находившиеся на борту датчане, чилийцы и немцы) менее чем за минуту. Рыбаков "утащила" подводная лодка типа 209-й производства Кильской верфи (Howaldtswerke-Deutsche Werft), проводившая там испытания.

В ходе расследования инцидента полицейский Флемминг Дитмар обнаружил на корпусе ПЛ царапины, оставленные траловыми тросами. Не в добрый час в 1990 году траулер "Антарес" поймал у берегов Шотландии вместо привычной селёдки со скумбрией АПЛ "Трафальгар". Рыбаки погибли, вахтенного офицера подлодки судили и признали виновным по трём пунктам обвинения. 1989 год оказался аномальным в этом плане и собрал урожай в виде полутора десятков "пойманных" субмарин. Подшивки богом забытых местных газет сообщали о рыбацких траулерах — больших и малых, потерпевших крушение при невыясненных обстоятельствах.

Главный секрет подлодки

Подводная лодка проекта 613. Фото © Navy.su

Для экипажа подлодок "попасть в сеть" — головная боль. Это чревато срывом разведки, тактических учений, различными повреждениями оборудования, угрозой жизни рыбаков и в конечном счёте — уголовной ответственностью за гибель гражданских. Если есть опасность потопить шхуну, а отцепиться от сетей не получается, приходится "обнаруживать себя"; если положиться на авось, но сохранять инкогнито, есть риск погубить людей. Тактика выжидания момента, пока рыбаки сами что-то предпримут, ненадёжна. По воспоминаниям экс-командира ПЛ С-277 Владимира Фролова, зацепившего в 1984 году норвежское судно и чуть не "спалившегося", пришлось пойти на хитрость.

"До последнего пытался выпутаться под водой, пока расход аккумуляторной батареи не достиг 50 процентов”, — писал в воспоминаниях Владимир Фролов. Перед всплытием он приказал экипажу надеть гражданскую форму, флаг не поднимать, а на переговоры отправил говорящего по-немецки офицера. От трала отцепились, ничего не повредили и избежали международного скандала.

Корабль-шпион

Вид на контейнерный терминал Дублина. Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

В XXI веке эти истории приобрели неожиданный поворот. В 2015 году шкипер Пол Мёрфи сообщил, что его 60-футовый траулер утащило в открытое Ирландское море по вине русской субмарины. Об инциденте раструбили, свидетелей там тоже оказалось выше крыши. Пошли слухи, что кто-то слил информацию о засекреченных манёврах русских.

Энтузиасты сопоставили некоторые обстоятельства и предположили, что траулер Пола Мёрфи мог использоваться в качестве "разоблачителя" подлодок других государств, в частности России. В свете прошлогоднего заявления главы военного ведомства Британии Бена Уоллеса о том, что сегодня "Россия — угроза номер один" из-за вездесущих "русских хакеров" и "субмарин Военно-морского флота", активизировавшихся в водах Атлантики. Можно ожидать, что скоро какой-нибудь английский рыбак снова поймает в свою сеть русскую подводную лодку. Пока же западная общественность встревожена свежей новостью о первом со времён Второй мировой войны столкновении русской подлодки и военного корабля Королевского флота, патрулировавшего в Северной Атлантике.

Авторы Евгений Жуков