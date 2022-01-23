10 крутых тату с персонажами из детства, за которые даже не стыдно

"Моя первая татуировка. Дань уважения району, в котором я "провёл" так много времени", — tuleyjacob.

Фото © Reddit / tattoos

"Мой сосед Тоторо" — любимый мультик детства... и до сих пор", — Trixenity.

Фото © Reddit / tattoos

"Моё первое тату с героями любимого комикса детства", — thomasstudent1.

Фото © Reddit / tattoos

"Исполняю свои детские мечты! Татуировка с Суперкрошками!" — strawbewwycupcake.

Фото © Reddit / tattoos

"Не знаю, как вы, ребята, относитесь к татуировкам с покемонами, но это моё детство!" — Reddit user.

Фото © Reddit / tattoos

"Огромная тату-благодарность за моё потрясающее детство", — notthatguy93.

Фото © Reddit / tattoos

"Все мои любимые герои детства!" — Jamothegiant8.

Фото © Reddit / tattoos

"Продолжаю набивать рукав, посвящённый моему детству. На этот раз — портрет Микеланджело из "Черепашек-ниндзя", — IowaDad81.

Фото © Reddit / tattoos

"Помните пёсика Куража? Мой любимый мультик детства!" — hh092900.

Фото © Reddit / tattoos

"У кого тоже каждое утро в детстве начиналось с Боба-строителя?" — sim-my.

Фото © Reddit / tattoos