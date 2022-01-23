10 крутых тату с персонажами из детства, за которые даже не стыдно
Необязательно хранить тёплые моменты прошлого в запылённых фотоальбомах! Герои этого материла решили наколоть яркие воспоминания и нисколько об этом не пожалели.
"Моя первая татуировка. Дань уважения району, в котором я "провёл" так много времени", — tuleyjacob.
"Мой сосед Тоторо" — любимый мультик детства... и до сих пор", — Trixenity.
"Моё первое тату с героями любимого комикса детства", — thomasstudent1.
"Исполняю свои детские мечты! Татуировка с Суперкрошками!" — strawbewwycupcake.
"Не знаю, как вы, ребята, относитесь к татуировкам с покемонами, но это моё детство!" — Reddit user.
"Огромная тату-благодарность за моё потрясающее детство", — notthatguy93.
"Все мои любимые герои детства!" — Jamothegiant8.
"Продолжаю набивать рукав, посвящённый моему детству. На этот раз — портрет Микеланджело из "Черепашек-ниндзя", — IowaDad81.
"Помните пёсика Куража? Мой любимый мультик детства!" — hh092900.
"У кого тоже каждое утро в детстве начиналось с Боба-строителя?" — sim-my.
Ещё больше примеров невероятных татуировок, посвящённых персонажам из детства, — в сабреддите Tattoos.
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