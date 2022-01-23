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10 крутых тату с персонажами из детства, за которые даже не стыдно

Необязательно хранить тёплые моменты прошлого в запылённых фотоальбомах! Герои этого материла решили наколоть яркие воспоминания и нисколько об этом не пожалели.

23 января, 11:45

Фото © Reddit / tattoos

"Моя первая татуировка. Дань уважения району, в котором я "провёл" так много времени", tuleyjacob.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Мой сосед Тоторо" — любимый мультик детства... и до сих пор", Trixenity.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Моё первое тату с героями любимого комикса детства", thomasstudent1.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Исполняю свои детские мечты! Татуировка с Суперкрошками!" strawbewwycupcake.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Не знаю, как вы, ребята, относитесь к татуировкам с покемонами, но это моё детство!" Reddit user.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Огромная тату-благодарность за моё потрясающее детство",notthatguy93.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Все мои любимые герои детства!" Jamothegiant8.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Продолжаю набивать рукав, посвящённый моему детству. На этот раз портрет Микеланджело из "Черепашек-ниндзя", IowaDad81.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Помните пёсика Куража? Мой любимый мультик детства!" hh092900.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"У кого тоже каждое утро в детстве начиналось с Боба-строителя?" sim-my.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

Ещё больше примеров невероятных татуировок, посвящённых персонажам из детства, — в сабреддите Tattoos.

10 доведённых до ума татуировок, которые считали ошибкой

10 доведённых до ума татуировок, которые считали ошибкой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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