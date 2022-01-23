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10 абсурдных профилей в "Тиндере", глядя на которые не веришь, что это реальные люди

"Тиндер" — это не только шанс найти любовь всей жизни, но и бесконечный источник приколов. И ведь для этого совсем не обязательно даже ходить на свидания — достаточно просто читать описания профилей.

23 января, 11:15

Коллаж © LIFE, фото © Pexels, Twitter / gold_tinder

Самыми абсурдными профилями пользователи часто делятся в соцсетях, особенно — в "Твиттере". Лайф выбрал 10 самых забавных тиндер-аккаунтов, которые рассмешат до слёз и вас.

"Можно, я заведу рубрику "Всратый тиндер"? Мне так хочется этим с кем-то поделиться", ram_nyam_nyam.

Фото © Twitter / ram_nyam_nyam

Фото © Twitter / ram_nyam_nyam

"Это ЦИАН или Тиндер?"gold_tinder.

Фото © Twitter / gold_tinder

Фото © Twitter / gold_tinder

"Совести нет", gold_tinder.

Фото © Twitter / gold_tinder

Фото © Twitter / gold_tinder

"Без комментариев",gold_tinder.

Фото © Twitter / gold_tinder

Фото © Twitter / gold_tinder

"Мой новый статус для Твиттера",gold_tinder.

Фото © Twitter / gold_tinder

Фото © Twitter / gold_tinder

"Все мы немного Георгий",ram_nyam_nyam.

Фото © Twitter / ram_nyam_nyam

Фото © Twitter / ram_nyam_nyam

"Пора заводить новую рубрику", liquid_eternity.

Фото © Twitter / liquid_eternity

Фото © Twitter / liquid_eternity

"Отличный план", gold_tinder.

Фото © Twitter / gold_tinder

Фото © Twitter / gold_tinder

"И потом не говори, что не предупреждал",gold_tinder.

Фото © Twitter / gold_tinder

Фото © Twitter / gold_tinder

"Держи в курсе", gold_tinder.

Фото © Twitter / gold_tinder

Фото © Twitter / gold_tinder

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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