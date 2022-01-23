10 абсурдных профилей в "Тиндере", глядя на которые не веришь, что это реальные люди
"Тиндер" — это не только шанс найти любовь всей жизни, но и бесконечный источник приколов. И ведь для этого совсем не обязательно даже ходить на свидания — достаточно просто читать описания профилей.
Коллаж © LIFE, фото © Pexels, Twitter / gold_tinder
Самыми абсурдными профилями пользователи часто делятся в соцсетях, особенно — в "Твиттере". Лайф выбрал 10 самых забавных тиндер-аккаунтов, которые рассмешат до слёз и вас.
"Можно, я заведу рубрику "Всратый тиндер"? Мне так хочется этим с кем-то поделиться", — ram_nyam_nyam.
"Это ЦИАН или Тиндер?" — gold_tinder.
"Совести нет", — gold_tinder.
"Без комментариев", — gold_tinder.
"Мой новый статус для Твиттера", — gold_tinder.
"Все мы немного Георгий", — ram_nyam_nyam.
"Пора заводить новую рубрику", — liquid_eternity.
Фото © Twitter / liquid_eternity
"Отличный план", — gold_tinder.
"И потом не говори, что не предупреждал", — gold_tinder.
"Держи в курсе", — gold_tinder.
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