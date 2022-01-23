10 абсурдных профилей в "Тиндере", глядя на которые не веришь, что это реальные люди

"Тиндер" — это не только шанс найти любовь всей жизни, но и бесконечный источник приколов. И ведь для этого совсем не обязательно даже ходить на свидания — достаточно просто читать описания профилей.