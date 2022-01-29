Пять вещей из доковидного мира, по которым мы будем скучать ещё очень долго

Пользователь "Реддита" u/Underneaththeshade начал в соцсети обсуждение, которое любого заставит пустить скупую слезу. Участники со всего мира вспомнили, что они принимали за должное, пока не наступил 2020-й, и чего им теперь очень не хватает.

Планирование

Фото © Shutterstock

"Ужасно не хватает возможности планировать и бронировать какие-то штуки заранее, ведь ты понятия не имеешь, какая будет ситуация через пару месяцев и сможешь ли ты осуществить всё задуманное. Конечно, ты можешь купить билет на концерт, который будет через два месяца, но состоится ли он тогда, когда было сказано изначально, — большой вопрос", — eggshitter.

Настоящая жизнь

Фото © Shutterstock

"Не хватает ощущения, что ты действительно живёшь. Кажется, что последние два года я просто существую. Застрял дома с этим всепоглощающим чувством уныния. Скучно, когда ем, когда смотрю сериальчики, даже когда сижу в соцсетях и читаю книги..." — theneen.

Родные и друзья

Фото © Shutterstock

"Я скучаю по своей сестре. Не видел её лично с самого начала пандемии из-за того, что она работает за границей. Конечно, мы общаемся по видеосвязи, но два года — это очень большой срок, чтобы не видеть кого-то вживую", — stoatfoxbadger. "Я за границей и не видел свою семью уже два с половиной года. А когда встречу, пройдёт больше трёх лет. Я пропустил похороны, дни рождения, свадьбы, кучу праздников и встреч. Чувствую себя настолько оторванным от семьи, что страшно представить, как мне это всё удастся наверстать", — PercivalSquat.

Чувство безопасности

Фото © Shutterstock

"Честно говоря, жутко скучаю по чувству безопасности, которое мы принимали за данность. Хочешь пойти с кем-то погулять? Иди и гуляй. Планируешь выбраться куда-то из города? Не проблема! Отпуск — то же самое. И не думали о том, чем это может обернуться", — tanktaylor85sx.

Нормальный учебный процесс

Фото © Shutterstock