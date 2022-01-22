10 шуток на рабочем месте, за которые не отругает даже самый строгий шеф

"Табличка позора: "Сегодня я разогрела рыбу в микроволновке", — thejohnblog.

Фото © Reddit / thejohnblog

"Утренняя планёрка прошла под громкий гогот половины работников", — clostridium_dead.

Фото © Reddit / clostridium_dead

"Пожалуйста, не стучите по стеклу — это пугает мороженое!" — Glypshmergle.

Фото © Reddit / Glypshmergle

"Работники фирмы моего отца нарядились им на Хэллоуин. Считаю, они сделали всё просто идеально", — jdm902.

Фото © Reddit / jdm902

"Кто-то из работников комиссионки во ВСЕ рамки поставил фотки Джеффа Голдблюма", — Simonreah.

Фото © Twitter / Simonreah

"Рулон туалетной бумаги за 3999 австралийских долларов (221 тысяча рублей). Идёт в комплекте с бриллиантом в один карат", — assyrian.

Фото © Reddit / assyrian

"Полка в одном из книжных магазинов. Надпись на табличке: "Чувак, где моя рубашка?" — JessLovesNaps.

Фото © Reddit / JessLovesNaps

"Независимая кофейня в моём городе поставила кружку из "Старбакса" вместо чаши для туалетного ёршика. Троллинг засчитан", — daviedrew.

Фото © Reddit / daviedrew

"Сейчас в переговорке проходит самое настоящее собеседование. Мы очень серьёзно относимся к Хэллоуину", — emkay28.

Фото © Reddit / emkay28

"Вот что я увидел первым, когда зашёл в ванную своего гостиничного номера", — OyeSimpson.