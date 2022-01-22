10 шуток на рабочем месте, за которые не отругает даже самый строгий шеф
Нечасто работа доставляет кому-то удовольствие, но даже эти несколько часов в день могут скрасить классные коллеги. В материале ниже собрали самые уморительные случаи на рабочих местах.
Фото © Reddit / OyeSimpson, clostridium_dead
"Табличка позора: "Сегодня я разогрела рыбу в микроволновке", — thejohnblog.
Фото © Reddit / thejohnblog
"Утренняя планёрка прошла под громкий гогот половины работников", — clostridium_dead.
Фото © Reddit / clostridium_dead
"Пожалуйста, не стучите по стеклу — это пугает мороженое!" — Glypshmergle.
Фото © Reddit / Glypshmergle
"Работники фирмы моего отца нарядились им на Хэллоуин. Считаю, они сделали всё просто идеально", — jdm902.
Фото © Reddit / jdm902
"Кто-то из работников комиссионки во ВСЕ рамки поставил фотки Джеффа Голдблюма", — Simonreah.
Фото © Twitter / Simonreah
"Рулон туалетной бумаги за 3999 австралийских долларов (221 тысяча рублей). Идёт в комплекте с бриллиантом в один карат", — assyrian.
Фото © Reddit / assyrian
"Полка в одном из книжных магазинов. Надпись на табличке: "Чувак, где моя рубашка?" — JessLovesNaps.
Фото © Reddit / JessLovesNaps
"Независимая кофейня в моём городе поставила кружку из "Старбакса" вместо чаши для туалетного ёршика. Троллинг засчитан", — daviedrew.
Фото © Reddit / daviedrew
"Сейчас в переговорке проходит самое настоящее собеседование. Мы очень серьёзно относимся к Хэллоуину", — emkay28.
Фото © Reddit / emkay28
"Вот что я увидел первым, когда зашёл в ванную своего гостиничного номера", — OyeSimpson.
Фото © Reddit / OyeSimpson
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