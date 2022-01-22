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10 шуток на рабочем месте, за которые не отругает даже самый строгий шеф

Нечасто работа доставляет кому-то удовольствие, но даже эти несколько часов в день могут скрасить классные коллеги. В материале ниже собрали самые уморительные случаи на рабочих местах.

22 января, 10:15

Фото © Reddit / OyeSimpson, clostridium_dead

"Табличка позора: "Сегодня я разогрела рыбу в микроволновке", thejohnblog.

Фото © Reddit / thejohnblog

Фото © Reddit / thejohnblog

"Утренняя планёрка прошла под громкий гогот половины работников", clostridium_dead.

Фото © Reddit / clostridium_dead

Фото © Reddit / clostridium_dead

"Пожалуйста, не стучите по стеклу — это пугает мороженое!" Glypshmergle.

Фото © Reddit / Glypshmergle

Фото © Reddit / Glypshmergle

"Работники фирмы моего отца нарядились им на Хэллоуин. Считаю, они сделали всё просто идеально", jdm902.

Фото © Reddit / jdm902

Фото © Reddit / jdm902

"Кто-то из работников комиссионки во ВСЕ рамки поставил фотки Джеффа Голдблюма", Simonreah.

Фото © Twitter / Simonreah

Фото © Twitter / Simonreah

"Рулон туалетной бумаги за 3999 австралийских долларов (221 тысяча рублей). Идёт в комплекте с бриллиантом в один карат", assyrian.

Фото © Reddit / assyrian

Фото © Reddit / assyrian

"Полка в одном из книжных магазинов. Надпись на табличке: "Чувак, где моя рубашка?" JessLovesNaps.

Фото © Reddit / JessLovesNaps

Фото © Reddit / JessLovesNaps

"Независимая кофейня в моём городе поставила кружку из "Старбакса" вместо чаши для туалетного ёршика. Троллинг засчитан", daviedrew.

Фото © Reddit / daviedrew

Фото © Reddit / daviedrew

"Сейчас в переговорке проходит самое настоящее собеседование. Мы очень серьёзно относимся к Хэллоуину", emkay28.

Фото © Reddit / emkay28

Фото © Reddit / emkay28

"Вот что я увидел первым, когда зашёл в ванную своего гостиничного номера", OyeSimpson.

Фото © Reddit / OyeSimpson

Фото © Reddit / OyeSimpson

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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