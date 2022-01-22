10 непростых фотографий тени, на которых каждый увидит нечто своё
Тень — силуэт объекта, который повторяет его лишь с небольшим искажением, ведь так? Нисколько. Иногда тени получаются такими чудными, что их хочется запечатлеть. В подборке ниже — как раз такие случаи.
"Кинул джинсы на пол, а они..." — naritadivorce.
"Тень от ножа в моём блендере больше похожа на какую-то балетную труппу прямиком из трёхтысячного года", — Quan-Su-Dude.
"Туалетная бумага кончилась, тень — нет", — BioCuriousDave.
"На стекле моей арендованной тачки есть стикер "не курить", на котором со временем пропали круги. Но посмотрите на тень..." — e-commerceguy.
"Играл в шахматы и заметил, что фигуры отбрасывают тень на мою руку. Больше похоже на Симпсонов..." — damienkatz.
"Эта тень от корзины с грязным бельём больше похожа на чьё-то лицо", — BananaEpicGAMER.
"Прямой провод — закрученная тень..." — icanbenormaltoo.
"Помятые лица, получается", — mildas.
"Из-за тени кажется, что этот парень парит над землёй", — tommytwooo.
"Тень от двух разных деревьев на моей парковке", — UnholyFire2.
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