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10 непростых фотографий тени, на которых каждый увидит нечто своё

Тень — силуэт объекта, который повторяет его лишь с небольшим искажением, ведь так? Нисколько. Иногда тени получаются такими чудными, что их хочется запечатлеть. В подборке ниже — как раз такие случаи.

22 января, 09:15

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Кинул джинсы на пол, а они..." naritadivorce.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Тень от ножа в моём блендере больше похожа на какую-то балетную труппу прямиком из трёхтысячного года",Quan-Su-Dude.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Туалетная бумага кончилась, тень — нет", BioCuriousDave.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"На стекле моей арендованной тачки есть стикер "не курить", на котором со временем пропали круги. Но посмотрите на тень..." e-commerceguy.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Играл в шахматы и заметил, что фигуры отбрасывают тень на мою руку. Больше похоже на Симпсонов..." damienkatz.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Эта тень от корзины с грязным бельём больше похожа на чьё-то лицо", BananaEpicGAMER.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Прямой провод — закрученная тень..." icanbenormaltoo.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Помятые лица, получается", mildas.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Из-за тени кажется, что этот парень парит над землёй",tommytwooo.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Тень от двух разных деревьев на моей парковке", UnholyFire2.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

10 растений, которые будто пытаются нам что-то сказать

10 растений, которые будто пытаются нам что-то сказать

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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