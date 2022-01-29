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10 необыкновенных фото глаз со всего мира, которые заставят поверить в чудо

Глазам человека уделяется очень много внимания в нашей культуре, и не просто так. Лайф собрал десять удивительных пар радужек, которые точно зеркала души.

29 января, 09:15

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"У моей девушки веснушки прямо на радужке глаза! Выглядит словно стеклянный шарик для игры",ollispitzisfire.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"На радужке левого глаза у меня всю жизнь была полоска", CrazyQueen502.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"На моих радужках есть кольца. Словно волны, расходящиеся в разные стороны", contrappostheaux.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"У моей подруги радужка на одном из глаз разделена на части",anpeneMatt.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Ха-ха, на радужке моего глаза есть послание всему миру", Zero_Mi_.

Фото © Twitter / Zero_Mi_

Фото © Twitter / Zero_Mi_

"У моей сестры глаза сразу и карие, и зелёные, и голубые",-balls_.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Моя подруга буквально сожгла глаз, и её радужка местами поменяла цвет!"HekticLobster.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"У питомцев тоже есть необычные глазки. Вот у моего кота Элвиса атрофия радужки (всё в порядке, ему это не мешает)", Senior-Ability-8840.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Фрагмент радужки нарос на зрачок. Жуть",alexioding.

Фото © Reddit / alexioding

Фото © Reddit / alexioding

"У моего кота были красивые пятнышки на радужке, но оказалось, что это диффузная меланома глаза. Фото перед операцией",ohtobeafatfrog.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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