10 необыкновенных фото глаз со всего мира, которые заставят поверить в чудо
Глазам человека уделяется очень много внимания в нашей культуре, и не просто так. Лайф собрал десять удивительных пар радужек, которые точно зеркала души.
"У моей девушки веснушки прямо на радужке глаза! Выглядит словно стеклянный шарик для игры", — ollispitzisfire.
"На радужке левого глаза у меня всю жизнь была полоска", — CrazyQueen502.
"На моих радужках есть кольца. Словно волны, расходящиеся в разные стороны", — contrappostheaux.
"У моей подруги радужка на одном из глаз разделена на части", — anpeneMatt.
"Ха-ха, на радужке моего глаза есть послание всему миру", — Zero_Mi_.
Фото © Twitter / Zero_Mi_
"У моей сестры глаза сразу и карие, и зелёные, и голубые", — -balls_.
"Моя подруга буквально сожгла глаз, и её радужка местами поменяла цвет!" — HekticLobster.
"У питомцев тоже есть необычные глазки. Вот у моего кота Элвиса атрофия радужки (всё в порядке, ему это не мешает)", — Senior-Ability-8840.
"Фрагмент радужки нарос на зрачок. Жуть", — alexioding.
Фото © Reddit / alexioding
"У моего кота были красивые пятнышки на радужке, но оказалось, что это диффузная меланома глаза. Фото перед операцией", — ohtobeafatfrog.
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